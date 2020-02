Jonathan Barnett: "Bale va a estar en el Real Madrid los dos próximos años"

Jonathan Barnett ha sido claro con respecto al futuro de Gareth Bale. El agente del jugador galés ha sido abordado por Deportes Cuatro en Londres y ha confirmado que estará las dos próximas temporadas en el Real Madrid. "Va a estar allí, al menos, dos años más. No hay nada de qué preocuparse", explicó el inglés.

Además, sobre cómo se llevan los dos ha concretado que "otros se preocupan", pero la realidad es que "Mr. Zidane y Mr. Bale tienen una gran relación". Por las últimas incomparecencias del extremo en las convocatorias, su agente no se preocupa y cree que "en absoluto" el técnico francés está intentando forzar su salida.

Bale suma cuatro partidos en los que Zidane no le convoca con el resto de sus compañeros. El galés se hizo daño en el tobillo tras marcar ante Unionistas de Salamanca en Copa del Rey y desde entonces no ha vuelto a una lista del técnico francés. En principio el jugador está recuperado desde la semana pasada en la que se incorporó con el grupo.

Gareth Bale encara la portería de Unionistas antes de marcar EFE

Zidane no da pistas

El francés, preguntado en rueda de prensa sobre la situación del galés, no quiso dar demasiados detalles con lo que sucedía en torno a su figura. Zidane ha recalcado siempre que se le ha preguntado que la relación entre ambos es buena, "como cualquier otro jugador de la plantilla".

La temporada no está siendo sencilla para Bale. No ha superado los 1.000 minutos en lo que va de año y solo ha conseguido tres goles y dos asistencias. Tras el turbulento verano que vivió en el que el propio Zidane declaró que mejor si su salida se producía cuanto antes, el galés no está consiguiendo levantar el vuelo.

