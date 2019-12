Bale da la razón a los pitos que recibe en el Madrid y lanza un guiño a Mourinho y el Tottenham

El galés ha sido el centro de atención de la crítica que rodea al madridismo en los últimos meses y, por primera vez, ha hablado sobre ello. Gareth Bale ha aceptado las críticas del Santiago Bernabéu en una entrevista para BT Sport donde ha reconocido que tiene que seguir trabajando y demostrando a los aficionados lo que es capaz de hacer.

"Con respeto, es el mejor lugar para que te piten si no estás al nivel que esperan de tí, lo entiendo. La primera vez que sucedió, fue un poco chocante. No sabía cómo gestionarlo. Pero cuando he ido haciéndome mayor y sucedió un par de veces más, aprendes a vivir con ello. Ahora simplemente me encojo de hombros", explica Bale en la entrevista.

"Obviamente tengo que seguir trabajando duro y seguir demostrando a los aficionados del Real Madrid qué es lo que puedo hacer. Los pitos terminan parando y tienes que seguir con tu carrera de forma natural", comenta el galés cómo con la madurez ha ido aprendiendo a saber reaccionar a las exigencias del público del Santiago Bernabéu.

El jugador del Real Madrid también ha lanzado un guiño a José Mourinho y al Tottenham, el club donde se mostró al mundo. "Que esté Mourinho allí es una gran noticia para el club, creo que es un ganador. Si el Tottenham quiere ganar títulos, no se me ocurre un tándem mejor que el de Mourinho y el Tottenham", comentó el galés.

[Más información: La elección de Gareth Bale: aprovechar la confianza de Zidane o firmar su sentencia]