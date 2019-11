Mariano, primera salida en enero

La temporada 2019/2020 ya ha llegado al final de su primer tercio. En La Liga ya se han disputado las trece primeras jornadas, mientras que en la Champions League se han jugado los primeros cuatro encuentros de la fase de grupos. Pasado este tiempo se pueden hacer las primeras valoraciones y dentro del Real Madrid destaca que tan solo un jugador de campo aún no se ha estrenado en ninguna de las dos competiciones.

Mariano Díaz no ha disputado ni un solo minuto en lo que va de curso. Su futuro continúa siendo puesto en duda. El delantero no entra en los planes de un Zinedine Zidane que ya en verano decidió quedarse aun sabiendo que no contaba para el entrenador francés. Su papel la pasada campaña fue prácticamente testimonial, 746 minutos en los que marcó cuatro goles. Pese a ello y aun sabiendo que el Real Madrid fichaba a Luka Jovic como suplente de Karim Benzema, decidió continuar.

Sin embargo, a sus 26 años, el hispano-dominicano sabe que no puede firmar una temporada en blanco. Su futuro apunta en varias direcciones. Pese a su poco o nulo protagonismo desde que cogió el avión de vuelta al Santiaago Bernabéu, son varios los equipos que no olvidan su potencial goleador, que ya demostró en las categorías inferiores del club blanco así como en el Olympique de Lyon.

Quedarse en España

Uno de esos destinos que podría tomar Mariano ya durante el mercado de invierno, el cual sube su telón el próximo 1 de enero, está en la propia liga española. A lo largo de los últimos meses se le ha vinculado con varios conjuntos que militan en el campeonato doméstico, aunque ha sido recientemente cuando ha vuelto a cobrar fuerza la opción del Espanyol.

Mariano Díaz durante la pretemporada del Real Madrid en EEUU

El conjunto periquito guarda una muy buena relación con el Real Madrid. Jugadores como Granero, Callejón, Lucas Vázquez, Asensio o Diego López han pasado por las filas de ambos clubes. El principal problema de la operación es la ficha del delantero, difícilmente asumible para el conjunto catalán.

Rumbo a Italia

En los últimos días se ha especulado con el interés de la Roma en el canterano madridista. La escuadra giallorossa estudia presentar una oferta por una cesión con opción a compra. Esto no es nuevo, ya durante las pasadas ventanas de transferencias el club italiano se interesó por la situación de Mariano, a quien parece que continúan teniendo en los puestos más altos de su agenda. Desde el país transalpino se señala que el Real Madrid tendría tasado al jugador en 20 millones de euros, el gran hándicap de la operación y de ahí pretender primero la fórmula del préstamo.

Destino exótico

Otra opción, aunque más remota por edad y proyección es un futuro muy lejos de las grandes ligas europeas. Se ha especulado con un movimiento hacia Catar, al Al-Rayyan, que ya mostró su interés el pasado verano y este estaría dispuesto a abonar esos 20 'kilos' en los que tasa el club blanco a Mariano.

