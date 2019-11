Bendtner lo cuenta todo sobre las juergas de Özil: "Ama a las mujeres"

Nicklas Bendtner ha presentado su nuevo libro Both Sides en el que se describe a sí mismo como un "consejero" para su excompañero de equipo del Arsenal y exjugador del Real Madrid Mesut Özil. El danés revela detalles de su relación con el alemán y sus aventuras por la vida nocturna en Londres. Recuerda que cuando Özil llegó a Inglaterra estaba ansioso por salir de fiesta.

Bendtner fue su mejor aliado: "Sin entrar en detalles, puedo decir que Özil era soltero cuando llegó. En su segundo día de entrenamiento Özil vino y me dijo "he escuchado que tú eres el tipo ideal si quieres investigar la vida nocturna". Yo le contesté que "no estás del todo equivocado. Esa primera semana salimos tres días por la noche", recuerda sobre sus primeras aventuras con el alemán.

"No actúa loco, ni es particularmente exigente cuando está por ahí, pero sabe cómo encender la fiesta y actuar en los clubes nocturnos. Y como muchos otros, ama a las mujeres", cuenta el controvertido delantero.

Defiende a Özil

El delantero estuvo en el Arsenal entre 2005 y 2014, aunque protagonizó varias cesiones entre medias. Actualmente juega en el Copenhague en su país natal, mientras Özil sigue siendo un gunner. Sobre la difícil situación de su amigo en la actualidad, Bendtner ha salido en su defensa: "Muchas personas describen al tipo como un poco arrogante", continuó. "Pero esa no es mi experiencia con él". "Él es tranquilo por naturaleza y puede confundir a la gente, ya que tiene las dos caras. Siempre hay dos lados", concluye.

