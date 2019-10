Alerta Casemiro: las alternativas de Zidane para dar descanso al jugador brasileño

Si hay un jugador que se ha convertido en imprescindible para Zidane ese es Casemiro. El brasileño es una pieza clave en los esquemas del técnico francés, tanto en la faceta anímica como puramente deportiva. Su figura afecta a cualquier línea del equipo y no tiene recambio en la plantilla. Algo que obliga al Real Madrid a buscar un plan para evitar que sufra algún imprevisto.

Con la venta de Marcos Llorente al Atlético de Madrid este verano, los blancos se quedaron sin alternativa en la medular para la posición de pivote defensivo. Casemiro sería el encargado de unir defensa y ataque desde el centro del campo, actuando como destructor de juego durante la mayoría de los encuentros que tendría que afrontar el equipo.

Así ha sido hasta el momento. El brasileño es el jugador más utilizado por Zidane esta temporada y no parece que la situación pueda variar mucho. Su labor no puede ser desempeñada, al mismo nivel, por ningún otro compañero de la actual plantilla del Real Madrid. Sin embargo, esto no exime al técnico francés de encontrar una alternativa para que el '14' pueda descansar, ya que de lo contrario podría lesionarse ante la fatiga muscular que está acumulando.

Casemiro y Koke, durante el derbi entre Atlético y Real Madrid Reuters

La primera parte del plan de Zidane para dosificar a Casemiro es la de aprovechar los partidos menos relevantes para prescindir de sus servicios. A día de hoy, la enfermería de Valdebebas se ha vaciado de centrocampistas, por lo que es más sencillo que el equipo gane regularidad y equilibrio para poder probar experimentos.

Doble pivote

La primera gran alternativa de 'Zizou' para dar descanso al brasileño es a través de un doble pivote. El Real Madrid cuenta con una buena remesa de mediapuntas para jugar por delante de dos mediocentros puros. Una fórmula que puede desollarse en un 4-2-3-1 con jugadores como Kroos, Valverde o Modric desde atrás, para que Isco, James Rodríguez, Brahim o, incluso, Hazard, conecten la medular y la delantera desde la zona de tres cuartos de campo.

Modric, Valverde y Kroos.

En el 4-4-2 también es una opción viable. De hecho, Modric y Kroos ya han jugado juntos en el doble pivote, aportando mayor control del juego y un punto más de ritmo ofensivo en el juego.

Fede Valverde

Una de las mayores alegrías del madridismo en este inicio de temporada ha sido la irrupción de Fede Valverde en el primer equipo. El jugador se ha ganado un sitio importante con actuaciones de renombre y ha demostrado su polivalencia por todo el centro del campo. Una condición que le hace serio candidato a ser el relevo de Casemiro en la medular.

Fede Valverde dialoga con un compañero durante el partido REUTERS

Valverde sería la alternativa más natural al brasileño que tiene la plantilla. El uruguayo tiene garra, entrega, juventud y capacidad de despliegue físico para ejercer como stopper con solvencia.

Toni Kroos

Una última opción, en caso de que Zidane quisiera mantener su predilecto 4-3-3, sería que Kroos jugase directamente en la posición de Casemiro. El alemán estaría arropado por jugadores más técnicos como Isco, James o Modric como interiores; aunque Valverde podría compensar la falta de despliegue físico.

Toni Kroos y Marcelo, en un partido del Real Madrid EFE

A pesar de que la variable está sobre la mesa, no es muy acertada. Y es que el '8' del Real Madrid está mostrando un nivel sobresaliente como interior en la zona izquierda de la medular. Kroos está asistiendo y marcando y va camino de firmar su mejor temporada, al menos estadística, en Concha Espina.

[Más información: Casemiro: "La guerra Vinicius - Rodrygo es importante para el Real Madrid"]