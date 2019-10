El bache de Vinicius y la hoja de ruta de Zidane

Que el nombre de Vinicius Jr. no estuviera entre los 19 que conformaron la lista del Real Madrid de cara al partido contra el Leganés pilló a todos por sorpresa. Nadie lo esperaba y menos con las bajas de Gareth Bale y James Rodríguez para el partido de este miércoles. Había un hueco libre en el tridente de ataque en la banda derecha, pero Zinedine Zidane decidió que ese no iba a ser para el joven brasileño.

No hay razón alguna más allá de que se trata de una decisión técnica de Zidane. El técnico francés tenía que cuadrar una convocatoria para la que tenía 21 jugadores disponibles del primer equipo y tomó una de esas elecciones que tan poco le gusta tomar. Esta vez le tocó a Vinicius. La explosión de Rodrygo, a quien Zidane prefiere en la derecha, y la vuelta de Lucas Vázquez de su lesión tuvieron la culpa.

Vinicius no termina de adaptarse a jugar en la banda derecha. Pierde su electricidad y no regatea igual, es decir, le penaliza en sus mejores virtudes. Su zona es la izquierda. Donde encara rivales y desde donde se interna en el área, pero esta temporada ha topado con un problema: Hazard es indiscutible. Bajo esas premisas Zidane llegó a la conclusión de dejar fuera a una de sus joyas, asumiendo el riesgo de que su decisión iba a dar de qué hablar.

Fran Gamez detiene una contra de Vinicius REUTERS

Pero esto no es el fin de Vinicius. Su camino acaba de empezar y, con solo 19 años, ya sabía que iba a tener que pasar por momentos complicados para crecer en un entorno tan grande como es el Real Madrid. Ya fue difícil cuando nada más llegar fue relegado al Castilla, pero se impuso y rápidamente dejó su huella en el primer equipo. Luego le vino la oportunidad de ser la esperanza blanca y la aprovechó hasta que una lesión le freno en la fatídica noche del Ajax.

"El futuro del Real Madrid"

Con Zidane no ha terminado de arrancar, pero el técnico francés sabe del jugador que tiene en sus manos. No quiere correr riesgos de quemar al jugador ni de poner todo en sus manos y que le quede grande. Cuando ha hablado de él siempre se ha referido como "el futuro del Real Madrid". No es ajeno a su explosión de la temporada pasada y cómo es visto tanto en las altas esferas del club como entre la afición, pero nada de eso quita que Vinicius todavía tenga que progresar, como ocurre con su puntería.

Vinicius ha sufrido un frenazo, pero todas las estrellas tienen que pasar por momentos así para salir adelante y ganarse un hueco entre los mejores. Vinicius volverá. Porque esta decisión de Zidane no es un castigo. En las siguientes convocatorias lo normal es que su nombre vuelva a figurar y siga gozando de las oportunidades que Zidane nunca le ha privado. Ahí es cuando el jugador deberá dar un golpe sobre la mesa y demostrar su nivel ante las dudas que han ido surgiendo y salir del plan B del Madrid.

Rodrygo en su estreno como titular en la Champions League Reuters

Rodrygo se hace con la derecha

Es cierto que la irrupción de Rodrygo le ha penalizado. Su compatriota gusta (y mucho) a Zidane. Ha impresionado con su madurez y su temple sobre el campo con solo 18 años conjugando a la perfección con su descaro y peligro en la zona rival. Pero son jugadores diferentes, pese a que las comparaciones les vayan a perseguir durante todas sus carreras. Zidane prefiere a Rodrygo, sí... pero en la derecha. Vinicius pasa por su primer bache verdadero de blanco, pero bien mucho margen de maniobra.

