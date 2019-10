El Madrid aplaza pensar en el Barça y viaja a Mallorca con el objetivo de mantener el liderato

Un parón de selecciones y toda la polémica que se ha creado alrededor de El Clásico que debía jugarse el 26 de septiembre, tras los altercados en Cataluña por la sentencia del Tribunal Supremo por el 'procés', forman la antesala del regreso de La Liga después de once días sin jugarse ningún partido de la competición doméstica. Este sábado es el turno para un Real Madrid que viaja a Mallorca para confirmarse como líder de la clasificación.

La actualidad del conjunto blanco ha estado marcada en los últimos días por el estado de la enfermería y la decisión del Comité de Competición sobre El Clásico, por la convulsa situación que se vive en la Ciudad Condal. Pero ahora toca poner el foco de atención en La Liga y en el importante partido que disputan los de Zinedine Zidane en Son Moix. Un choque para el que el técnico galo recupera a Courtois, pero en el que no estarán Modric, Kroos o Gareth Bale.

El centrocampista croata se ejercitó en la sesión previa junto al resto de sus compañeros, igual que Toni Kroos, pero fue el propio Zizou el que descartó su presencia en la expedición a Mallorca. Con un ojo puesto en el vital partido del próximo martes frente al Galatasaray de la Champions League, en el que el Real Madrid se juega buena parte de sus posibilidades para pasar a octavos, el entrenador francés prefiere no arriesgar con dos de los pilares de la medular.

El parón dejó a varios 'tocados' en las filas del equipo blanco. Thibaut Courtois ya fue baja en el encuentro ante el Granada antes de que los internacionales viajasen con sus selecciones y a su vuelta se quedó en el gimnasio, aunque parece que no habrá problemas para que defienda la meta merengue en Son Moix. Mismo caso que el de Varane, quien apunta al once, pero que también podría quedarse en el banquillo pensando en la Champions, siendo Militao la pareja de Sergio Ramos.

Varane saluda al público del Santiago Bernabéu. Foto: Twitter (@raphaelvarane)

La mejor noticia para los blancos llega en el lateral izquierdo. El parón de selecciones ha servido para que Ferland Mendy y Marcelo se pongan a punto en Valdebebas. Después de algunas jornadas en las que Nacho, quien cayó lesionado y permanece inmerso en su proceso de recuperación, o Carvajal han tenido que ocupar esa demarcación, los dos laterales zurdos puros de la plantilla se encuentran sanos y disponibles para los próximos compromisos del equipo.

Tres jugadores y un puesto

Fede Valverde y Casemiro fueron de los últimos en llegar a la Ciudad Real Madrid, pero las bajas de Kroos y Modric hacen que su presencia en el centro del campo merengue sea innegociable. Con Hazard y Karim Benzema como intocables en el ataque, quedan en juego dos puestos en el once titular y son tres los futbolistas que luchan por hacerse con ellas. El belga se estrenó como goleador madridista frente al Granada y quiere repetir ante el Mallorca.

De un lado se encuentran James Rodríguez e Isco Alarcón, quienes pueden jugar tanto en la medular como completando el tridente atacante. Del otro un Vinicius Júnior que pide paso y que ya ha recuperado la sonrisa. El colombiano decidió sacrificar su presencia con la selección cafetera para ganarse a Zidane, mientras que el '22' acaba de salir de una lesión y continúa ganando rodaje. James parece ganar la partida ahora, al igual que un Vinicius Júnior que acompañará a Hazard y Benzema.

Pendientes de Kubo

El Mallorca se planta en el encuentro con el objetivo de sacar un resultado positivo y poder incluso convertirse en el primer equipo de La Liga que vence al Real Madrid en la competición doméstica en lo que va de 2019/2020. El conjunto bermellón se encuentra en puestos de descenso y quieren salir del pozo para lograr la meta impuesta en verano para este curso: lograr la permanencia. Para ello buscan su primera victoria en casa después de dos derrotas y un empate contra el Athletic.

Pocas novedades se esperan en el once titular de un Vicente Moreno que confía plenamente en el equipo que le llevó a conseguir dos ascensos seguidos, en el camino de Segunda B a Primera. Eso sí con la excepción de un ex de la casa blanca, Aleix Febas. El que no apunta al equipo inicial es Takefusa Kubo. El japonés fue fichado por el Real Madrid el pasado verano para más tarde ser cedido al Mallorca. Y pese a su calidad, todavía no se ha hecho un sitio importante en los planes de su míster.

Take Kubo EFE

Kubo fue suplente en la última victoria de los bermellones contra el Espanyol, en la jornada 8 del campeonato doméstico, y apunta a repetir destino frente a un Real Madrid que le sigue de cerca y que quiere verle en acción. Takefusa se incorporó a los entrenamientos del Mallorca el jueves tras su convocatoria con la selección de Japón y con solo dos sesiones junto al resto de sus compañeros parece que esperará una oportunidad para lucirse ante Zidane desde el banquillo.

Mallorca - Real Madrid

Mallorca: Reina; Joan Sastre, Raíllo, Valjent, Fran Gámez; Febas, Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Lago Junior, Ante Budimir.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, James; Vinicius, Hazard, Benzema.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castilla-La Mancha).

Hora: 21:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 9 de La Liga que se disputará en el estadio de Son Moix (Mallorca).