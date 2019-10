De Laurentiis: "¿Fabián al Madrid? Las puertas siempre están abiertas"

Tras su gran temporada, Fabián copa el interés de media Europa. Hoy, el presidente del Nápoles, tras un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad, ha hablado para la prensa, dejando caer la posibilidad de que el jugador español salga en el próximo mercado.

"¿Si Real y Barcelona llegan tarde? Encontramos a Fabián, a saber a cuántos más vamos a encontrar. Nunca debéis cerrar la puerta, nuestra puerta está siempre abierta", declaró De Laurentiis, que siempre se sincera en sus declaraciones.

Esto tiene que ver con el negocio, con la acción de comprar y vender. Un presidente no tiene que posicionarse ni tener emociones con la plantilla. "No hay que coger cariño, yo lo hice con Koulibaly y no lo vendí ni por 105 millones, pero llegará un momento en el que será obligatorio traspasarlo".

"Siempre ha sido top"

Además, se deshizo en elogios con el exjugador del Betis, afirmando que es un jugador fuera de serie, algo que ya sabían antes de que llegara a Italia. "Fabián siempre ha sido un jugador top. Si pago 30 millones para un futbolista que parece desconocido, es porque tras 15 años en el fútbol algo tengo que entender", comentaba De Laurentiis en el acto con la prensa en el estadio San Paolo.

En cuanto a Fabián, su participación en los encuentros ante Noruega y Suecia del último parón de selecciones le acreditan como un jugador capaz de competir con los mejores futbolistas nacionales en el puesto de centrocampista. Esto se suma a su gran participación en la pasada Eurocopa sub21, donde fue clave en la conquista de título junto a Ceballos y Dani Olmo, entre otros.

