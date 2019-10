Así reparte los minutos Zidane en el Madrid: James entra en el once y Lucas Vázquez supera a Vinicius

El Real Madrid llega al parón de octubre con sensaciones contradictorias. Líder en La Liga, el conjunto blanco no puede fallar ante el Galatasaray tras solo haber sumado un punto en las dos primeras jornadas de la Champions. Los de Zidane brillan en la competición nacional, mientras que en la continental sufrieron una dura derrota contra el PSG y sudaron para empatar ante el Brujas en el Santiago Bernabéu.

Ya son diez los encuentros oficiales disputados en la temporada 2019/2020 y, a pesar de las rotaciones de Zidane, se empieza a dibujar cuál es el once tipo del técnico francés. Sin grandes sorpresas, solo destaca la presencia de James Rodríguez como 11º futbolista más utilizado en este arranque de campaña.

La lesión de Modric ha provocado que el colombiano, con el que no contaba el entrenador en pretemporada, haya tenido oportunidades en una posición más retrasada a la que habitualmente ha ocupado durante su carrera. La falta de centrocampistas, solo con cuatro puros, ha abierto la puerta del once a un James Rodríguez que ha aprovechado su oportunidad.

Alineación de los jugadores con más minutos en el Real Madrid

Casemiro, Kroos, Varane, Benzema y Sergio Ramos son los jugadores que más ha utilizado Zidane en los diez partidos disputados hasta el momento. El brasileño solo se ha perdido media hora de lo que va de temporada, mientras que el alemán cayó lesionado ante el Granada cuando solo había dejado por jugar ocho minutos contra el Villarreal en el Estadio de La Cerámica.

Destaca también la cantidad de minutos acumulada por parte de Varane. El central, al contrario que otras temporadas, apenas ha descansado y en parte también ha sido debido a la sanción de Sergio Ramos en la Champions League y a las lesiones que han sufrido otros efectivos en la defensa blanca.

Lucas Vázquez, más minutos que Vinicius

Por su parte, Benzema es el líder del ataque madridista. El '9' ha disputado un total de 792 minutos y solo ha descansado en el encuentro contra Osasuna en el Santiago Bernabéu, en el que el Real Madrid ganó 2-0 con goles de Vinicius y Rodrygo. Además, el francés es el máximo goleador con seis tantos.

Minutos jugados en el Real Madrid

Si James se ha hecho con un hueco en el once de Zidane, el que no lo ha conseguido todavía es Vinicius. El brasileño es el jugador número 13 en minutos, superado por un Lucas Vázquez que es 10º. El gallego, a pesar de las críticas y de no pasar por un buen momento, sigue contando con la total confianza del técnico.

Vinicius solo ha disputado 23 minutos en los últimos tres partidos, quedándose sin pisar el césped ante Atlético de Madrid y Granada. Solo ha sido titular contra Celta, Levante y Osasuna, mientras que en la Champions acumula únicamente 34 minutos en dos encuentros.

Jovic y Militao, 20º y 21º

De los 26 jugadores de la plantilla, solo Brahim y Mariano, además del lesionado Asensio, no han debutado todavía. El malagueño no está teniendo suerte y acumula un problema físico tras otro, mientras que el hispano-dominicano no entra en los planes de Zidane y su rol será testimonial hasta que busque una salida en el mercado de invierno.

Destaca también que Isco, tras volver de su lesión, solo acumula 104 minutos y es el 5º menos utilizado por Zidane. Además, de los fichajes de este verano solo Hazard se cuela en el once ideal. Mendy es 15º con 270 minutos acumulados, Jovic el 20º con 218 y Militao el 21º con 210. El papel de los refuerzos, a excepción del belga, está siendo testimonial en las rotaciones del técnico.

Tras el parón llegará una semana cargada con las visitas al Mallorca, al Galatasaray y al Barcelona. El primer Clásico de la temporada marcará un punto de inflexión y Zidane tendrá que utilizar a la gran mayoría de sus jugadores para dar descanso en siete días de máxima exigencia. Será ahí también una nueva prueba para fichajes como Mendy, Jovic o Militao.