Rodrygo: "Estoy a disposición del Madrid, jugaré aquí o en el Castilla"

Rodrygo al fin debutó con el Real Madrid. Zidane decidió darle la alternativa, cuando el marcador reflejaba un ajustado 1-0 después del tanto de Vinicius Júnior en la primera mitad. El ex del Santos salió y adoró. Gol a los 93 segundos de haber entrado en el campo para delirio de la grada.

El futbolista habló con Realmadrid TV después de conseguir una victoria que coloca al conjunto merengue como líder en solitario de la clasificación de La Liga. Ello una semana después de que pareciese que se acababa el mundo tras caer en París. Rodrygo se mostró muy feliz por su gol, su debut y los tres puntos.

"Estoy muy contento, estoy muy feliz, el míster me transmitió mucha confianza y por eso ha salido tan bien todo", comenzó diciendo el jugador de 18 años. Ya hablando de su gol, Rodrygo destacó el control que desencadenó todo -y el cual también puso de relieve Zidane en rueda de prensa-: "Creo que le control es bueno y al controlar muy bien sabía que podía salir bien".

Rodrygo celebra su primer gol con el Real Madrid Reuters

Los brasileños han dado muchas alegrías en la casa blanca y el joven futbolista se acordó de ello: "Como los brasileños tengo que demostrar que lo puedo hacer bien aquí. Estoy sin palabras, es un momento que siempre soñé desde que llegue aquí. Imaginaba entrar al Santiago Bernabéu y que la afición corease mi nombre".

Rodrygo Goes pasó después por zona mixta, donde dejó claro el objetivo: "Trabajamos para ganar cualquier campeonato y La Liga no es diferente. Estamos trabajando duro y llevamos tres victorias en Liga". Pero también dejó sonrisas para los presentes con algo que le dice su madre: "Mi madre siempre me dice que tengo suerte en los debuts".

A disposición del club

"El futbolista estuvo Zidane hablaba conmigo todos los días para seguir concentrado y trabajando. Yo estoy a disposición del club, si tengo que jugar aquí lo haré y si tiene que ser en el Castilla también", aseguró un Rodrygo que también habló de su compatriota y amigo: "Vinicius me felicitó igual que yo le he felicitado por el golazo que ha marcado".

"No quiero una comparación con Ronaldo, es uno de los mejores de la historia y uno de los mejores de la historia de mi país. Pero muy contento por hacer gol tan rápido", bromeó tras recordarle que el último que marcó un gol tan rápido fue el ahora presidente del Valladolid.