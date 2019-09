Jagoba Arrasate: "Yo espero al mejor Real Madrid"

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha asegurado este martes, al término del entrenamiento, que ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu será complicado, pero al mismo tiempo es "un reto muy ambicioso" por el van a pelear". El entrenador ha comentado en conferencia de prensa que espera ver a "Osasuna de las últimas semanas", a pesar de que se enfrentan "a un gran rival, en un escenario difícil", pero que ve que el equipo "está bien" y espera "mantener esa línea mañana".

Para Arrasate, las bajas de David García y Oier por contusiones, y la de Adrián por decisión técnica, no van a condicionar el encuentro. "Vamos a sacar un once competitivo con todas las ganas de hacer un buen partido". La baja del delantero Adrián, en palabras del técnico, se debe a que no están "acostumbrados a jugar cada cuatro días" y además, su forma de jugar "requiere de frescura".

Solución a las bajas

Arrasate no ve estas tres bajas, más las de larga duración, como un problema para afrontar el partido, sino como "una oportunidad para otros". "Tenemos gente muy preparada y con muchísimas ganas de entrar en el once", destacó. "Lo más importante es el resultado, pero espero que lo que vea me guste”, ha indicado Arrasate, quien ha afirmado que deberán tener más puntería de cara a puerta que en anteriores partidos porque “en esos campos una de las claves es tener eficacia".

El técnico, no obstante, no cree que al equipo le falte definición, porque contra el Betis fue "más mérito de Joel o mala suerte con el palo". "Habrá momentos en los que tengamos que apretar alto, otros que nos tengamos que replegar y otros que hagamos lo que podamos", destacó Arrasate, que ha rechazado que haya que motivar a los jugadores "porque es un escenario grande, contra un rival que no ha perdido y que va primero".

No hay que confiarse

"El hecho de ir invictos nos da confianza, porque sabemos que, haciendo las cosas bien, vamos a estar en el partido, pero no vamos sobrados para nada en la clasificación, tenemos que hacer puntos y nunca sabes dónde pueden estar", ha asegurado el técnico, que ha opinado: "Es una gran oportunidad, aun sabiendo que es una de las salidas más complicadas que tenemos".

"Yo espero al mejor Madrid, pero, si luego vemos un Madrid peor, será mejor para nosotros", ha comentado el técnico rojillo, quien ha apuntado que, aunque Zidane haga rotaciones, "el equipo ganará en energía con otros grandes jugadores que habitualmente cuentan con menos minutos".

