Cavani apunta su mirada al Real Madrid

Una nueva edición de la Champions League arranca la próxima temporada. El plato fuerte de la primera jornada viene con el partido que disputarán el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, dos de los claros favoritos al título. El equipo francés no podrá contar con su gran estrella. Kylian Mbappé continúa lesionado y es baja segura para el choque, pero Tuchel ha recibido una buena noticia.

Edinson Cavani está listo para volver a los terrenos de juego. Según publica Le Parisien, el delantero ya se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y en el próximo encuentro de la Ligue-1 del PSG podría tener sus primeros minutos tras recuperarse de su lesión.

Con este plan, el futbolista uruguayo ya tendría minutos antes de enfrentarse al Real Madrid en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions -encuentro que se disputa el próximo miércoles 18 de septiembre en El Parque de los Príncipes de París-. La idea es que no fuerce en el partido liguero, pero que sí coja rodaje para estar al cien por cien ante los de Zidane.

Recuperación exprés

El medio francés señala que el cuerpo médico del Paris Saint-Germain estableció un periodo de baja de tres semanas. Sin embargo, Cavani se ha recuperado antes de lo previsto de la lesión de cadera que se produjo el pasado 25 de agosto. De esta forma, Tuchel podría incluirle, a buen seguro, en la lista de convocados para el encuentro contra el Estrasburgo.

Edison Cavani (PSG) REUTERS

Cavani sabe que no tiene tiempo que perder. Neymar continúa en el club parisino y Mbappé es innegociable. A ellos se suma esta campaña Mauro Icardi. El delantero argentino ha llegado a la Ciudad de la Luz procedente del Inter de Milán y aunque no juega desde el pasado mes de mayo, ha demostrado de sobra que gol no le falta.

[Más información - Alarma en el PSG: Mbappé no podrá jugar ante el Real Madrid en Champions]