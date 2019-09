Bale: "La gente no conoce mi situación, pero lo que pasa en el club se queda en el club"

Gareth Bale ha empezado la temporada en plena forma y ahora se encuentra concentrado con Gales para disputar los clasificatorios de cara a la Eurocopa 2020. El delantero jugará mañana a las 20:45 horas frente a Azerbaiyán y ha comparecido en rueda de prensa para analizar todo la actualidad que rodea a su figura.

Situación actual

"Estoy en plena forma, lo que tal vez no lo estaba en verano. Hemos tenido una semana completa de entrenamiento y estoy deseando ir al partido de mañana. Necesitamos ganar".

Críticas

"No escucho las críticas, porque la gente no sabe de lo que habla. La mayoría conoce la situación".

Estado de forma en junio

"No creo que mentalmente me haya afectado la presión, pero quizás ir a los partidos sin jugar durante cinco o seis semanas sí, no estaba donde quería estar físicamente".

Verano difícil

"No me afectó mucho, tuve unas vacaciones de verano estupendas. Mantuve la cabeza baja en la pretemporada y se habló mucho, bueno y malo, pero seguí trabajando duro en los entrenamientos. Las cosas que pasaron en el club seguirán siendo privadas en el club, pero si quieres respuestas, tal vez tengas que preguntarle al Real Madrid".

Sensaciones del verano

"No ha sido genial, pero no ha sido el peor. Recuerdo uno en el que no jugué durante un año con Redknapp. Se trata de mantener la cabeza baja y trabajar duro. He tenido una buena pretemporada en términos de entrenamiento y he empezado bien".

Pasión por el fútbol

"Nunca se fue. Soy un profesional. Me pagan para jugar al fútbol. Pasas por altibajos, pero trabajando duro en el entrenamiento y haciendo las cosas correctas. Cuando las cosas no van bien, si trabajas duro las cosas cambiarán y serás recompensado".

Hobbies

"Obviamente el fútbol es el número uno. El golf solo es un pasatiempo. No hay nada malo en jugar. Es sólo una cosa que disfruto mucho y que me mantiene mentalmente más tranquilo".

