Monchi niega que intentara el fichaje de Mariano para el Sevilla

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, niega rontundamente que el Sevilla FC haya intentado fichar a Mariano Díaz. En una entrevista en El Transistor, en Onda Cero ha aclarado cuál ha sido la situación del jugador madridista a lo largo del verano."No es verdad que Mariano no nos cogiera en teléfono, entre otras cosas porque no lo he llamado. No hemos estado en esa lucha, hemos estado en otras peleas y al final nos hemos decidido por Chicharito", sentenció el director deportivo de Nervión.

También trató otros temas que han rondando al club sevillista como la cesión de Sergio Rico al PSG. El director deportivo del club francés, Leonardo Nascimento de Araújo levantó el teléfono para contactar con él: "Me llamó Leonardo , me dijo que había un operación en construcción, la compra de Keylor y la salida de Areola. Me dijo que con la salida de Areola, Sergio podría ser interesante. Lo valoré, lo hablé con el chico, con el entrenador y su agente y pensamos que era una buena operación para todos", declara el gaditano.

Monchi, director deportivo de la Roma. Foto: asroma.com

Monchi destacó el trabajo del club andaluz este verano. También la necesidad de vender a Ben Yedder, Sarabia y Promes para "generar ingresos" y la necesidad de que existan intermediario y mediadores para que las transacciones lleguen a buen puerto: "Soy un defensor de los intermediarios porque ayudan. Es como cuando vas a buscar una casa, no tienes capacidad para ver todas así que llamas a una agencia para que te ayude. Hay agentes buenos malos y regulares igual que directores deportivos. Si has trabajado, si has valorado el mercado y has visto los jugadores y te quieres dejar engañar es problema tuyo", sentenció.

