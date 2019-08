El nuevo farol del Barça: se planta para meter presión a Neymar y al Real Madrid

Oferta 'fantasma' del Fútbol Club Barcelona al PSG por Neymar. El club azulgrana filtró que el pasado viernes iba a realizar una propuesta que el conjunto galo no iba a poder rechazar, sin embargo el fin de semana pasó sin que tal ofrecimiento llegara a las oficinas parisinas.

El Barcelona, sin fondos para ejecutar la operación, ha decidido cambiar de estrategia. Bartomeu realiza un nuevo farol para poner el foco en Neymar y con el objetivo de descubrir las cartas del Real Madrid. El club catalán ha aumentado la presión en los últimos días sobre el brasileño y le pide, de forma incondicional, que se pronuncie públicamente.

El Barça presiona a Neymar

De momento, Neymar no ha cambiado de idea y no tiene pensado hablar de su futuro. Sin embargo, los directivos culés utilizan el silencio del crack para calmar un vestuario que teme que su excompañero termine vistiendo la camiseta blanca. Esta será la excusa de Bartomeu ante Messi, Piqué y compañía en caso de que el Real Madrid finalmente llegara a un acuerdo con el PSG.

Neymar entrena con el PSG Reuters

Los días pasan y al Barcelona, que ha llevado una negociación televisada y pública, se le acaban las tretas. La intención del equipo catalán es ahora hacer ver que no puede hacer más, sabedor de que sufre un gran desgaste, y ver cómo reacciona el Real Madrid.

Derecho de tanteo del Madrid

El club blanco tiene un acuerdo con el PSG para disponer de un derecho de tanteo en caso de que Nasser Al-Khelaifi acepte alguna oferta del Barcelona. Sin embargo, esa propuesta no llegó y la partida cambia ahora de mano: debe ser el Real Madrid el que tome la iniciativa para intentar cerrar el fichaje a Neymar cuanto antes.

Esta semana es la decisiva. Ya no hay tiempo para más. Barça y Real Madrid juegan al póker, pero el tiempo apremia y Neymar espera con impaciencia salir de Francia rumbo a España. Sin embargo, el PSG no descarta ningún escenario para sacar el máximo rendimiento económico y deportivo a la venta del brasileño. Incluso, Neymar y Al-Khelaifi no cierran ya la puerta a otro año de convivencia forzosa.

[Más información: Neymar, oportunidad y solución para el Real Madrid de Zidane]