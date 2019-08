Hugo Sánchez: "En el Madrid no tuve amigos, quise hacer que el equipo ganara"

Manolo Sanchís y Hugo Sánchez marcaron una época en el Real Madrid. Ambos futbolistas han pasado a la historia del club blanco. Años después, los exjugadores han hablado sobre esta etapa y han analizado a sus compañeros. El madrileño confesó a MARCA que el jugador que más conflictos creó fue el mexicano, por lo que Hugo Sánchez decidió responder a las declaraciones en ESPN.

"Lo conozco y no creo que, como capitán, rompa ese código de ética del mejor equipo de todos los tiempos. Desde pequeño me gustó ser diferente. Neymar, Messi y Cristiano son diferentes. Si somos diferentes es porque llamamos la atención", reconoció.

También señaló que no le gustaba hacer amistad para no reclamar después las decisiones al entrenador: "No me gustaba hacer amigos porque si no le iba a reclamar al técnico que no metía a mi amigo. Yo sacaba pecho y defendía a mis compañeros".

Hugo Sánchez ha afirmado que eran muchos jugadores y algunos de "carácter fuerte". "Éramos Sanchís, Míchel y yo. Éramos los que protegíamos al equipo y subíamos con la directiva. Hubo un momento en el que me quise marchar del Real Madrid porque sentí que no se me valoraba demasiado", manifestó.

Por último, el exjugador madridista apuntó que no iba a comer y cenar con ellos como amigos. "Fueron compañeros y en el terreno profesional no me gustó tener amigos. Que cada quien defendiera los suyos. Tienes más acercamiento con tus compañeros de hotel. Qué casualidad que me hice amigo de Míchel y Butragueño en el Celaya que íbamos de bajada. Pero en el Madrid no tuve amigos. Yo quise hacer que el equipo ganara", concluyó.

