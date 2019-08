El Barça se queda sin vías para fichar a Neymar y le acerca al Real Madrid

El culebrón Neymar ha dado otro giro de tuerca en las últimas horas. El Barcelona podría estar tirando la toalla para hacerse con su fichaje y es que se ha desprendido de Philippe Coutinho, quien jugará la próxima temporada cedido en el Bayern Múnich. El acuerdo fue anunciado durante la noche de este viernes y pilló a muchos por sorpresa dado que el brasileño era el nombre que más fuerte sonaba en relación a la operación Neymar.

El de Coutinho fue uno de los nombres que se puso sobre la mesa en la reunión que mantuvieron Barça y PSG para negociar el fichaje de Neymar. El conjunto azulgrana planteó un intercambio en el que se incluyera algún jugador de la plantilla de la Valverde y Coutinho era una opción que gustaba en París. El problema, que frenó cualquier tipo de acuerdo, estaba en el dinero que redondearía la operación. El PSG pedía 100 millones de euros que el Barça no puede pagar.

Tras la reunión, el Barcelona ha ido buscando la manera de cuadrar la operación. Messi y el vestuario presionan a la directiva para que vuelva Neymar. Las altas esferas del club, sin embargo, empiezan a ver muy difícil su fichaje de ahí que se haya aprovechado el interés del Bayern para dar salida a uno de los descartes de Valverde. El club bávaro pagaría 20 millones por la cesión por un año de Coutinho y se guardaría una opción de compra tasada en 120 'kilos'.

Las piezas que ofrece el Barça

El Barça, eso sí, pierde su gran baza para fichar a Neymar. El nombre de Coutinho no fue el único que se puso sobre la mesa, pero sí el que más convencía a Leonardo. También gustan Semedo y Rakitic, pero no tienen el valor del brasileño. Se habló de Dembélé, pero el jugador no querría jugar en París y tampoco Tuchel contar con él tras sus desencuentros en el Borussia Dortmund. Otros como Arturo Vidal no interesan. El Barça no puede pagar un traspaso limpio ya que el PSG ha tasado a Neymar en 200 millones de euros.

La opción que le queda al Barça es la más remota de todas, porque parece complicado que el PSG vaya a ceder teniendo en cuenta las tensas relaciones que mantienen los dos clubes. Sería una cesión por una temporada con una opción de compra obligatoria que se pagaría en verano de 2020. El club catalán podría hacer hueco salarial en su plantilla para Neymar y no tendría que pagar un traspaso este verano. En la ciudad condal ven esta opción una quimera.

Neymar sigue sin hablar

Neymar prefiere volver al Barcelona, pero cada vez lo ve más complicado. Pero para él, su prioridad es salir este verano de París. El ambiente está caldeado en el Parque de los Príncipes y así se vio en la primera jornada de la Ligue 1 con los insultos y pancartas que aficionados del PSG lanzaron contra Neymar. Por eso, el brasileño no ha lanzado un órdago público para forzar su traspaso al Barça a sabiendas de las dificultades que entraña esta operación.

Los acontecimientos se van sucediendo y el gran beneficiado parece ser el Real Madrid. Neymar no vería con malos ojos vestir de blanco y su entorno ya le ha dicho al club merengue que aceptarían la oferta. De momento, el Madrid no tiene ni negociaciones abiertas con el PSG pero sabe que si se rompen las conversaciones con el Barça, tendrá vía libre. El club catalán sigue dando pasos atrás y el Madrid espera su gran oportunidad. A Neymar le empiezan a quedar solo dos opciones: quedarse en Francia o ir al Madrid.

