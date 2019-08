El PSG aparta a Neymar hasta que se llegue a la solución de su futuro

Decisión firme del PSG con respecto al futuro inmediato de Neymar. El futbolista no volverá a entrenarse junto a Mbappé, Verratti y compañía. Y es que el club francés ha decidido que el extremo no vuelva a ejercitarse con el grupo, tal y como ha informado el medio brasileño Esporte Interativo.

Neymar no quiere seguir en el Parque de los Príncipes. Su falta de compromiso acabó por provocar que en París se cansasen de su actitud y accediesen a abrirle las puertas del club, tan solo dos años después de que el PSG pagase los 222 millones de euros en los que estaba fijada su cláusula de rescisión.

[Más información - Última hora sobre Neymar: las negociaciones de Real Madrid y Barcelona con el PSG para su fichaje]

La Ligue-1 arrancó el pasado fin de semana con victoria para el Paris Saint-Germain, pero sin Neymar con el equipo. Ahora esto se traslada a los entrenamientos. El brasileño pasa a trabajar en solitario hasta que se resuelva su futuro. Este se encuentra en España, donde mejor rendimiento ha dado en su trayectoria.

Neymar con el PSG REUTERS

Real Madrid y Barcelona siguen la pista al futbolista. El club blaugrana se reunió este mismo martes con el PSG para llegar a un acuerdo por el jugador, quien sería recibido con los brazos abiertos por el vestuario culé, en especial por un Messi que ha pedido su incorporación a Bartomeu.

Sin acuerdo

Tal y como ha informado EL BERNABÉU, no hay acuerdo entre las partes por las condiciones económicas que unos ponen sobre la mesa y que otros exigen. El Barcelona no puede desembolsar una cifra astronómica ya que no tiene el suficiente efectivo después de pedir este mismo verano un crédito. Mientras que el propio PSG prefiere ver al jugador en el Santiago Bernabéu.

[Más información - Jorge Calabrés: "Neymar es una oportunidad de mercado única para el Madrid"]