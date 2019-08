"Me sorprende que ningún club inglés haya fichado a Bale, muchos podían asumir su traspaso"

Una de las grandes incógnitas del mercado de fichajes de este verano ha sido Gareth Bale, quien continúa formando parte del conjunto madridista a pesar de que han sido muchos los rumores surgidos en torno a su futuro. El galés no cuenta en el planteamiento de Zidane, quien llegó a decir públicamente que cuanto antes se fuese del Madrid mejor.

Aunque se habló de que el galés podía poner rumbo a China, finalmente ese hipotético fichaje no se llevó a cabo. Por otro lado, la Premier sonaba como un posible destino para el jugador y el Tottenham como uno de los equipos que podían hacer efectiva su incorporación, pero el traspaso a su ex equipo tampoco avanzó mucho.

Esta polémica suscitada en torno al extremo ha generado diferentes opiniones y el último en hablar ha sido el delantero español Ayoze en El Transistor : "Me sorprende lo de Bale, muchos en la Premier pueden pagar su salario y su fichaje".

Gareth Bale y Marco Asensio, goleadores ante el Arsenal

Las opciones de Bale

Tal y como ha afirmado Ayoze es sorprendente que no se hayan producido ofertas por parte de ningún equipo inglés, ya que el galés podría ser una pieza fundamental en el proyecto de cualquier equipo de primera categoría. Tras el cierre del mercado inglés, el equipo que sonaba como posible destino del jugador del conjunto blanco era el Bayern Múnich, pero no hay nada concretado y su futuro no está realmente cerca de ningún equipo.

