Sergio González, sobre Kubo: "Hasta que no sea información oficial, no diré nada"

El Real Valladolid ha hecho frente a un nuevo compromiso amistoso contra el Sporting de Gijón y lo ha superado con nota por 2-0. Al margen del triunfo, el entrenador Sergio González ha sido preguntado en la rueda de prensa por posibles nuevos fichajes para la nueva temporada, y el nombre de Takefusa Kubo ha entrado en escena.

Ante este aspecto, el técnico del Real Valladolid ha sido tajante y ha corroborado que carece de la información que vincula al joven japonés al cuadro pucelano, por lo que no se ha podido 'mojar' al respecto: "No tengo información sobre ese tema y no voy a comentar nada de ello hasta que no lo sepa. Sé lo que ha salido en la prensa, lo que he leído, sé que hay una revolución importante, pero no tengo información sobre él y hasta que no sea oficial o sea una información verídica no voy a opinar sobre ella".

De esta forma, Sergio González deja todo pendiente de resolución a la espera de poder recibir nuevas noticias sobre el futuro de Kubo relacionadas con el Valladolid. Lo cierto es que el futbolista japonés ha sido una de las grandes atracciones de la pretemporada del conjunto de Concha Espina y, de hecho, su fichaje provocó que toda una legión de reporteros japoneses acudiesen a la gira del equipo, superando con creces en número a los periodistas pertenecientes a otros medios.

Kubo desata la ilusión

Sobre el terreno de juego, Kubo tampoco ha defraudado con su juego y ha respondido a las expectativas marcadas. La ilusión se ha desatado en la afición del Real Madrid con la flamante perla japonesa y con los nuevos fichajes, dejando entrever que se puede tratar de una temporada plagada de éxitos y, en consecuencia, que ello sirva para borrar cuanto antes el desastre del pasado curso donde el caos reinó por encima de todo y no se pudo estar a la altura a la hora de la verdad.

