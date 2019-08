La última recomendación a James: "Zidane no te quiere, vete del Madrid"

La incertidumbre sigue apoderada del futuro de James Rodríguez. El colombiano no está dentro de los planes de Zinedine Zidane y hay dos claros pretendientes para hacerse con sus servicios: Atlético de Madrid y Nápoles. Carlos Valderrama ha querido opinar sobre su situación y darle un consejo a su compatriota en Blu Radio.

"¿Quiere un consejo bacano? Que se vaya para otro equipo porque el técnico no lo quiere y cuando el técnico no te quiere en el equipo con esa calidad que tienes busca otro equipo. Porque si se queda no va a jugar", aseguró la leyenda colombiana.

Además, el exfutbolista manifestó que "con la calidad que tiene no va a perder un año más". "Que tome la decisión y arranque. Dígale al presidente que lo venda porque si se queda no va a jugar. Las cosas están claras, llegó a entrenar y los aficionados le hacen fiesta, el presidente le hace fiesta, los jugadores le hacen fiesta, pero el técnico no le quiere", explicó.

Valderrama en la presentación de los nuevos embajadores de LaLiga EFE

Por último, le recomendó que "busque equipo" y que se vaya del Real Madrid porque "el que pone la alineación es el técnico". "Si quiere seguir jugando fútbol al más alto nivel váyase. Él necesita jugar y con la calidad que tiene puede jugar en cualquier parte del mundo y con equipos buenos", concluyó.

El futbolista ya se ha incorporado a la disciplina del club blanco. El colombiano se ejercita junto a sus compañeros en Valdebebas de cara a los dos encuentro de pretemporada que le quedan al Real Madrid. Por su parte, en Italia apuntan que después del regreso de la escuadra italiana de Estados Unidos se desbloqueará la operación.

