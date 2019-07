Cristiano Ronaldo, sobre su salida: "Me dio mucha pena irme del Madrid"

Cristiano Ronaldo ha sido uno de los protagonistas del día. El futbolista ha sido premiado con el MARCA Leyenda. Un regreso a Madrid esperado, aunque él mismo ha confesado que ha vuelto a la capital española en varias ocasiones después de abandonar el Santiago Bernabéu para comenzara una nueva aventura en la Juventus de Turín.

El futbolista ha mostrado una cara divertida, familiar y sin poner reparos a la hora de hablar con cariño, mucho, del Real Madrid. "Vengo mucho a Madrid. Es una ciudad que me marcó mucho. No solo a nivel futbolístico, sino que también a nivel personal. Tengo gimnasios, la clínica, estamos acabando el hotel... Y también el Real Madrid. Un club que me ha marcado, estuve allí nueve años", comenzó diciendo el portugués.

Después recordó su salida del club blanco: "No es fácil salir del Real Madrid y de la manera que lo hice. No es fácil empezar en un nuevo país, una nueva liga, un nuevo equipo... Gané dos trofeos con el equipo y uno con la selección. Fue un año top". Tras esto, llegó un momento 'temido'. "Los niños hacen preguntas... que madre mía", dijo el futbolista mientras entraban los pequeños para hacerle varias cuestiones.

Cristiano, rodeado de niños durante la entrega del MARCA Leyenda Reuters

Uno a uno, los niños fueron lanzando sus preguntas. Cada pequeño tenía una de las camisetas que ha lucido Ronaldo a lo largo de su carrera. La primera de ellas fue si creía desde pequeño que llegaría a ser el mejor de la historia: "Nunca lo pensé. Con 11 años dejé a mis padres en Madeira para jugar en el Sporting. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Nunca imaginé ser el mejor. Mi sueño era ser profesional de fútbol. Tan joven pensaba en eso, no en el Balón de Oro. Luego con 18 o 19 ya empecé a pensarlo".

Después, un niño con la camiseta del Manchester United le preguntó por si echaba más de menos al conjunto inglés o al Real Madrid: "Echo de menos a los dos -Manchester y Madrid-. Pero por circunstancias de la vida, echo más de menos a Madrid. Estuve más años, crecieron mis hijos, conocí a mi chica -risas y aplausos-".

Cristiano Ronaldo, sobre su salida: "Me dio mucha pena irme del Madrid"

"Todos los torneos son importantes, pero posiblemente la Eurocopa con Portugal fue el más importante. Es especial, no es igual que ganar con Real Madrid, Manchester o Sporting, porque es ganar con tu país, donde naces, donde está tu familia. Así que seguramente sea la Eurocopa el trofeo más especial", señaló respectó al trofeo más importante que ha ganado durante su trayectoria.

Entonces le tocó a un niño vestido con la camiseta del Real Madrid, que comenzó diciendo que le dio mucha pena que se fuese del club blanco, a lo que Cristiano Ronaldo contestó con un "a mí también me dio mucha pena irme". Antes de recoger el trofeo, el futbolista habló sobre si cree que la Juve ganará la Champions League la próxima temporada: "No lo sé. Lo intentaremos, como siempre. Sabemos que es una competición muy, muy difícil. Real Madrid, Barcelona, que se reforzó muy bien, Atlético, City... Pero ojalá sea la Juve. Todos la quieren ganar".

Cristiano firma la camiseta del Real Madrid a un niño en la entrega del MARCA Leyenda Reuters

Mensaje tras recibir el premio

"Gracias a Jorge, mi chica, a mi club y también al que fuera mi presidente -Florentino Pérez- por venir y también a Emilio. Gracias por este trofeo, que irá directamente a mi museo. Regresar a Madrid es muy especial. Es una de las ciudades más bonitas del mundo. Viajo mucho, pero no veo muchas ciudades más bonitas. La tengo mucho, mucho cariño. Primero Portugal, como país, luego Madrid. Aquí he pasado muchos años. Este trofeo es español y por eso me siento honrado. Gracias a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí. A la gente de Madeira, al Sporting, al Manchester, al Real Madrid y a la Juventus. Espero volver pronto a Madrid porque es una ciudad que me encanta. Gracias a todos".

Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez, en la entrega del MARCA Leyenda Reuters