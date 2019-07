Courtois despeja las dudas: "Ahora está claro quién es el número uno"

La portería del Real Madrid se ha mantenido en un debate constante durante los últimos meses. Keylor Navas era el titular indiscutible en el equipo blanco pero la llegada de Thibaut Courtois creó grandes dudas. El belga se quedó con el puesto y todo apuntaba a que el costarricense iba a abandonar la entidad merengue. No obstante, está más cerca de quedarse que nunca.

Courtois atendió en exclusiva al periódico belga Het Nieuwsblad tras su buena actuación ante el Arsenal en la Internacional Champions Cup. El guardameta aseguró que no hay dudas sobre quién ocupará la portería: "Creo que ahora está claro quién es el número uno. Me siento más fuerte que nunca".

Además, reconoció su buena preparación durante este verano: "He tenido una muy buena preparación, he entrenado bien y estoy fino. Después de la temporada pasada, mi porcentaje de grasa fue del 8,8 por ciento". "Regresé este verano con un 8,1 por ciento, lo que es bueno después de un mes de vacaciones. Me siento bien, espero que continúe esta línea", agregó.

Hazard conduciendo el balón frente al Arsenal

Por último, habló sobre la comparación entre el último fichaje galáctico del Real Madrid, Eden Hazard, y Cristiano Ronaldo: "No, Eden es Eden. No tiene que compararse con nadie más. Simplemente tiene que ser importante para el equipo. Que haga lo suyo, como con el Chelsea y el equipo nacional. Luego todo estará bien".

