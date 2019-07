Los posibles destinos de Gareth Bale tras el órdago de Zidane

Gareth Bale tendrá que salir del Real Madrid. No le queda otra después de las palabras de Zinedine Zidane en rueda de prensa. El técnico francés no cuenta con él y con este órdago en público no hace más que presionar por su marcha. Si el galés se quedara, su destino sería la grada como así le mostró Zidane en el partido contra el Bayern Múnich.

Bale y su agente Jonathan Barnett ya trabajan en su salida, así como lo confirmaba el propio representante del Expreso de Cardiff. Barnett replicó a Zidane cargando contra él, pero por primera vez dejó claro que busca un nuevo destino para su jugador. Bale sigue teniendo un gran cartel en Europa, pero el gran problema es su elevado sueldo. El Real Madrid, por su parte, no le va a regalar. Tiene varias opciones.

Tottenham

Los Spurs se han interesado en Gareth Bale. Sueñan con volver a unir sus caminos y sería una opción que atraería al galés. Regresar a la que fuera su casa sería una atractiva solución para su futuro, buscando allí volver a su mejor nivel y ser uno de los referentes de la Premier League. El Tottenham tendría en mente una oferta que rondaría los 50/60 millones de euros, pero el Madrid pide más. Además, los Spurs no parecen dispuestos a igualar lo que cobra Bale en el club blanco, por lo que el jugador tendría que hacer un esfuerzo y rebajárselo.

Manchester United

Los red devils llevan años tras el fichaje de Bale. Tienen dinero ya que venderán a Lukaku y está por ver lo que sucede con Pogba. El Real Madrid insistirá hasta el final por el centrocampista francés y ese interés puede acercar a Bale a Manchester. Serían operaciones separadas, pero si el equipo de Solskjaer se lanza a por el galés, la salida de Pogba estaría más cerca.

Raphael Varane pelea un balón aéreo con Coman REUTERS

Bayern Múnich

El Bayern necesita reconstruirse tras las salidas de Robben y Ribery. Aunque se confía en jóvenes como Coman o Gnabry, llegará al menos una gran estrella para las bandas. Han sonado Sané y Dembélé, pero Bale también encajaría en lo que buscan los bávaros. Niko Kovac habló en la previa contra el Madrid y quiso desmarcarse de los rumores, pero Thiago Alcántara le abrió de par en par las puertas del equipo.

PSG

El PSG se encuentra inmerso en un mercado que lo marcará lo que suceda con Neymar. El brasileño quiere salir y la situación parece también irreversible, aunque Tuchel y Leonardo tranquilizaban la situación este sábado. El club parisino tendría en Bale un sustituto ideal para Neymar e incluso quien sabe, podría facilitar una hipotética llegada de Neymar a Madrid. Otra alternativa a Neymar para el PSG es Paulo Dybala.

Liga china

Los chinos han llamado a la puerta de Bale y tienen mucho dinero. Le quieren convertir en el jugador mejor pagado de la historia de su liga, pero hay un problema que aleja esta opción: no quieren pagar un traspaso. El Real Madrid no le dejará salir gratis en ningún caso. Se han interesa sobre todo el Shanghai Shenhua, Jiangsu Suning y el Beijing Guoan.

[Más información: Gareth Bale, a un paso de salir del Real Madrid: situación irreversible]