Raiola sobre el futuro de Pogba: "No sabemos donde estaremos mañana"

Pogba sigue estando en el epicentro del mercado de fichajes. Mino Raiola, agente del jugador francés, aprovechó la presentación de De Ligt con la Juventus para hablar de la salida del centrocampista al Real Madrid este verano: "Todavía no hay nada cerrado. ¿Quedarse en el Manchester? Vivo mi vida día a día, veremos lo que sucede. El fin de esta historia no está escrita. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos", espetó.

