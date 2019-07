Vallejo: "Las ofertas son algo que me tienen que comunicar, mientras tanto seguiré a lo mío"

Jesús Vallejo está disfrutando de unos merecidos días de descanso tras haberse proclamado campeón del Europeo con la Selección sub21. El central aragonés sigue a expensas de lo que ocurrirá con su futuro, pues la llegada de Militao le complica ganarse un puesto en el nuevo proyecto de Zidane, pero él está convencido de que quiere quedarse en el Real Madrid.

El '3' merengue ha pasado por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER para analizar su situación en la plantilla y cómo ve la gestión del grupo.

Vallejo ha considerado que el trabajo y el esfuerzo son las claves del éxito y que siempre dará lo mejor de sí para contentar al entrenador y hacerle saber que puede contar con él.

Jesús Vallejo celebra con la sub21 en el Europeo. Foto: Twitter (@jesusvallejo)

El éxito del Europeo

"Ha sido una pasada el Europeo, estamos muy contentos con el título y con el trabajo que hizo el equipo, la victoria se consiguió en equipo y la gestión del míster fue vital, la forma de ganar gustó a todo el mundo".

Compromiso con el equipo

"Yo siempre entreno y me cuido para jugar y dar el máximo en el campo y ayudar a mis compañeros, siempre me preparo para ello. En el Madrid tuve la suerte de jugar los últimos partido con Zidane para llegar bien al Europeo y me encontré fenomenal".

La conversación con Zidane

"Falta por confirmar si me incorporo a Canadá, pero el 22 voy a Valdebebas a pasar todos los reconocimientos. Hablé con Zidane antes de jugar contra el Betis y me dijo que estaba muy contento con mi trabajo, que me centrase en el Europeo y que descansase después".

La cercanía del club

"El míster intenta tener a todo el mundo enchufado y me transmitió que nos veríamos en pretemporada y no me podía decir nada mas, es lógico. Siempre hay gente muy cercana del club como los fisios que se interesan mucho, eso también es muy bueno para el club al haber conseguido el Europeo, pero fue para conocer nuestro estado físico".

Con la conciencia tranquila

"Sabemos como es la vida del futbolista, estoy muy contento de como acabó todo en el Madrid y en el Europeo. Estoy contento y tranquilo, la clave está en centrarte a lo tuyo y hay factores externos que no puedes controlar siempre, pero estoy tranquilo".

Militao viene a sumar

"No me duele que fichen otro central, Militao viene para sumar y ayudar al equipo y hay que tener visión grupal. El tema de la cesión o traspaso no me lo he planteado porque estoy muy contento aquí".

Centrado en sí mismo

"Lo que puedo hacer por mi parte es entrenar y hacer las cosas bien, esas decisiones las tienen que tomar otros, yo tengo que descansar bien y prepararme lo mejor posible para la pretemporada. Hay mucha gente del club que nos ayuda y tenemos que estar centrados en lo deportivo".

Su mejor versión

"Yo siempre intento ser el mejor Vallejo en los entrenamientos y en los partidos, a veces por circunstancias no se puede y otras estás más contento. Cuando empecé en el Zaragoza quería hacerlo lo mejor posible, desde el primer día he tenido siempre esa mentalidad y pienso que todas las temporadas tengo que hacerlo bien, para eso estoy donde estoy".

Al margen de las ofertas

"Las ofertas son cosas que me tienen que comunicar, como hemos tenido el Euroepo no he podido estar en eso y de nada vale depender de un equipo u otro sin tener nada en firme. Yo prefiero estar centrado en lo mío y, si sale algo, que me lo comuniquen y se puede valorar, pero mientras siga así seguiré centrado en lo mío. Es el club quien tiene que transmitírmelo, yo soy jugador de la primera plantilla y la mentalidad de todos tiene que ser la de hacerlo lo mejor posible".

[Más información: Vallejo: "La temporada que viene me veo en el Real Madrid"]