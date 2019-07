Militao: "Desde niño quise jugar en el Real Madrid, espero hacer historia"

Éder Militao ha sido presentado este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. El joven brasileño de 21 años ha pasado el correspondiente reconocimiento médico y posteriormente, ha pronunciado sus primeras palabras como jugador del Real Madrid. El futbolista se ha mostrado ilusionado ante este sueño cumplido que persigue desde niño.

La importancia de su entorno

"Buenas tardes, estoy muy contento de recibir este momento, de jugar en el mejor club del mundo. Con la ayuda de mi entorno que me ha ayudado a llegar hasta aquí".

Dar las gracias al club

"Desde niño quise jugar aquí. Quiero agradecer al presidente y a los aficionados su bienvenida".

El gran objetivo de Militao

"Ha sido mi corazón el que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Espero tener una gran temporada y hacer historia aquí".

Llegada al club

"Es un día muy especial para mí y mi familia. Estamos llegando a un nivel muy alto, llegamos al mejor club del mundo. Estoy muy feliz".

Características como jugador

"Soy un jugador polivalente, con amor por lo que hace, que no le gusta perder y siempre espero lo mejor de mi mismo. Soy un jugador muy competitivo y muy competente".

Casillas y Pepe en Oporto

"Me han dicho que es un club muy grande, que en cinco años ha ganado tres Champions. Me han hablado de la cultura y de cómo es el día a día. Me dijeron que fuera tranquilo y siguiera creciendo".

Real Madrid en su infancia

"Las cosas han sucedido muy rápido en mi vida. Jugué poco en Sao Paulo y en Oporto, pero estoy muy contento de haber llegado al Madrid".

Cómo fue el fichaje

"Cuando supe la noticia estuve muy feliz. Vi que mi trabajo se estaba haciendo bien. Cuando conocí el interés del Madrid, no lo dude, dije que cerraramos el fichaje".

Salida del Oporto

"Ha habido muchos jugadores que se han ido, pero no se ha resentido. Es un equipo muy grande. Aún hay futbolistas que se van a presentar muy bien en las posiciones que han quedado vacante.

Conceiçao

Es un entrenado excepcional, me ha ayudado mucho, sobre todo a llegar hasta aquí".

Zidane

"Aún no he hablado con Zidane y estoy desenado poder hablar y trabajar con él. Espero que podamos hacer un trabajo estupendo".

Dorsal

"Aún no he pensado en ningún número concreto".

Competencia defensiva

"Creo que va a ser una disputa muy buena. Se que no será sencillo, pero yo voy a hacer lo mío y lo que diga el entrenador. Si Zidane me da la oportunidad, haré un buen trabajo".

Héctor Herrera

"Vi que ha venido a Madrid, pero no he podido hablar mucho con él".

Rivalidad Atleti-Real Madrid

"Se que hay una rivalidad muy grande".

Mensaje a la afición

"Pueden esperar a un jugador muy competitivo, que lo va a dar todo por esta camiseta y que va a jugar cada partido como si fuera el último. Haré una buena temporada y traeré mucha felicidad".

Titularidad o suplencia

"Yo vengo para hacer mi trabajo. Zidane decidirá cuánto jugaré. Con los pies en la tierra diré que vengo a hacer mi trabajo".

Título blanco deseado

"El mayor título que me gustaría tener es una Champions League".

Año en Oporto

"Ha sido una temporada muy buena. Desde que llegué hace un año, la plantilla del Oporto me recibió muy bien. El mensaje que tengo es que he aprendido mucho del club y la cultura de la ciudad. Todo está sucediendo muy deprisa y no esperaba llegar al Madrid en un año".

Neymar

"Me estoy mareando... No puedo hablar más".

