Rivaldo: "Vinicius y Hazard formarían una pareja extraordinaria"

El año 2019 quedará en la memoria de Eden Hazard como el año en el que cumplió su sueño de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. El futbolista belga desató la locura en su presentación en el Santiago Bernabéu y la afición ya está deseando verle en acción. No obstante, su llegada puede haber supuesto un obstáculo para otros jugadores de la plantilla blanca que ocupan la demarcación de extremo izquierdo.

El caso más concreto es el de Vinicius Júnior, quien de hecho ha realizado unas declaraciones recientemente asegurando que con Hazard puede tener más complicado ganarse la titularidad. No obstante, el ex del Barcelona Rivaldo ha salido en defensa del joven brasileño en declaraciones a Mundo Deportivo y ha asegurado que el belga no tiene por qué ser un impedimento para su progresión.

En este sentido, Rivaldo ha dado buena fe de que "Vinicius ha hecho algún comentario estos días sobre que podría jugar menos ahora que está Hazard", pero cree que "incluso puede jugar más fácil teniendo cerca al belga…". De hecho, añadió que ambos atacantes "harían una extraordinaria pareja". Ahora es Zidane quien tiene que solventar la papeleta de la gestión de los minutos de ambos futbolistas, lo cual no es una tarea ni mucho menos sencilla.

Vinicius Júnior, con la camiseta del Real Madrid para la 2019/2020

Plantilla de cracks

Por otra parte, el ex del Barça ha señalado que "tener cracks que te resuelven los partidos como Hazard es bueno para el equipo y eso hará que Vinicius juegue más relajado". En lo que se refiere al brasileño, ha manifestado que "sólo tiene que focalizarse en su trabajo y en convencer a Zidane". Además, Rivaldo se ha mostrado convencido de que "esta temporada será mucho mejor para el Real Madrid". Concluyó aseverando que "el trabajo de 'Zizou' será clave para encajar tantas piezas, pero él sabe perfectamente cómo hacerlo".

