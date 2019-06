Keylor Navas se queda sin jugar la CONCACAF: fuera de la convocatoria de Costa Rica

Gustavo Matosas ha ofrecido la lista definitiva de convocados de Costa Rica para afrontar la CONCACAF. Entre los elegidos no está un Keylor Navas que pidió a su seleccionador que no le llamase ya que en su cabeza solo está la idea de resolver su futuro. Todo ello después de saber que no entra en los planes del Real Madrid para la próxima temporada.

Antes del amistoso ante Perú, el seleccionador del combinado tico ya explicó la situación del arquero. "Después de conversar con Keylor, él se encuentra en una situación bastante complicada por su posible del equipo, o aparentemente por lo que uno lee, por lo que yo hablo con él, que son cosas privadas", comentó un Matosas que comprendía la situación: "No está en las mejores condiciones para formar parte de la selección, entiendo la situación".

Después se ha vuelto a especular con si estaría en la CONCACAF, pero finalmente se ha quedado fuera de la convocatoria, tal y como se ha podido comprobar una vez Costa Rica publicó su lista con los 23 convocados.

A vueltas con su futuro

En las últimas horas se ha insistido en que el PSG ha iniciado los movimientos para conseguir hacerse con sus servicios. Aunque también se ha especulado con otras opciones como las del Manchester United o las que llegan desde el fútbol portugués con Oporto y Benfica como protagonistas.

Lo único cierto es que no continuará en el Real Madrid, algo que el mismo Keylor Navas sabe después de escenificar su despedida en el último partido del equipo blanco en la 2018/2019 frente al Betis ante su público en el estadio Santiago Bernabéu.

[Más información: El PSG sondea a Keylor Navas para conseguir su fichaje]