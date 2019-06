El Bayern hace oficial la vuelta de James Rodríguez al Real Madrid

James Rodríguez deja el Bayern Múnich tras haber estado dos años cedido en el club alemán. El préstamo finaliza el próximo 30 de junio, fecha en la cuál regresará al Real Madrid. El Bayern ha anunciado que no ejecutará la opción de compra acordada con el club blanco y cifrada en 42 millones de euros, a petición del propio futbolista. Un deseo que se ha cumplido por parte de la entidad bávara.

"Agradezco a James en nombre del Bayern Munich por dos años llenos de éxitos. Hemos ganado dos veces la liga de Alemania y la Copa DFB con él. Además, llegamos a las semifinales de la Champions League con él la temporada pasada. James hizo una importante contribución a todos estos éxitos", explica Karl-Heinz Rummenigge. "Le deseamos a James todo lo mejor para su futuro", continuó el director deportivo del Bayern Múnich.

La despedida de James

"Quiero dar las gracias a todo el club y a los aficionados que siempre nos han brindado un gran apoyo", dice James. "Fueron dos años inolvidables para mí en Munich y siempre me he sentido muy bien aquí. Me llevo los mejores recuerdos y deseo al Bayern lo mejor para el futuro".

James Rodríguez, en un entrenamiento del Bayern Múnich Reuters

James Rodríguez jugó 67 partidos oficiales con el Bayern Múnich, marcó 15 goles y dio 20 asistencias. Ganó en 2018 y 2019 el campeonato liguero alemán y la Supercopa DFL y en 2019 la Copa DFB. Ahora regresa al Real Madrid, club en el que estuvo tres temporadas. La duda es si tendrá un hueco en el primer equipo. Lo tendrá difícil puesto que se reencuentra con Zidane, para quien ya dejó de contar en la temporada 2016/2017.

