Hazard: "Mis hermanos han cambiado de club, solo falto yo..."

Eden Hazard cuenta los días para fichar por el Real Madrid, aunque primero deberá disputar la final de la Europa League este miércoles con el Chelsea. El futbolista belga ha hablado con Daily Mail a poco más de 24 horas del partido y ha dado alguna pista más de lo que ya es un secreto a voces: la próxima temporada jugará en el club blanco.

Hazard fue preguntado sobre sus hermanos (Thorgan y Kylian) que de cara a la próxima temporada han cambiado de club. Sobre si seguirá él sus mismos pasos bromeó: "Solo falta uno de nosotros. ¡Yo! Ya veremos", dijo. También se mostró poco receptivo con la idea de renovar su contrato con el Chelsea: "No sé. Es difícil de contestar. Un año es largo, ¿no?", afirmó.

El camino se va allanando para su salida y Hazard habló también de la llegada de Pulisic como su sustituto: "Es posible que Pulisic sea mi recambio en el Chelsea. Ya veremos. Está en manos de los clubes. Pero hay un precioso partido que jugar. No está en mi cabeza ahora misma si me quedo o me voy", admitió. En su cabeza solo tiene la final de Baku: "Por supuesto que dejo de lado los rumores. ¿Desde hace cuánto me conoces? Tú sabes cómo soy. Me quedo en ese modo, pensando sobre fútbol. Después de la final veremos qué pasa", reconoció.

Lo que sí tiene claro es que no jugará en otro club de la Premier que no sea el Chelsea: "No hay opción de que me vaya a un club de la Premier League. Soy blue y eso significa mucho para mí. No puedo jugar para otro equipo del mismo país. Por eso tengo que ganar la Europa League. Para la afición es importante. Para los jugadores es importante. Para el entrenador es importante. Tenemos confianza. Nuestra temporada no ha sido lo mejor de lo mejor, pero acabar con un título europeo sería muy bueno", dijo.

Eden Hazard se despide de la afición del Chelsea REUTERS

Repasa su paso por el Chelsea

Hazard también repasó su etapa en el Chelsea y lo que han sido sus más de cinco años en Stamford Bridge: "Cuando vine aquí era un bebé. Ahora soy un hombre grande. Como persona no he cambiado. Como jugador, marco más goles y tengo más experiencia, pero intento ser el mismo que cuando empecé", repasó.

Cuenta que, antes de venir al Chelsea, recibió la llamada de Wenger y el Arsenal: "Sí, estuvimos hablando. Pero no con el Chelsea. Tuve una oportunidad de firmar por el Manchester United, Manchester City, Tottenham... pero creo que tomé la decisión correcta". "Hablé con el propiertario y con Roberto di Matteo. Tuve a Didier Drogba al teléfono y Joe Cole me decía que era el mejor club", dijo respecto a su fichaje por el Chelsea en 2012.

"Estaba un poco asustado cuando llegué. Didier se fue y cuando le tienes en el equipo es seguro que ganas un trofeo, pero al final jugué con los mejores jugadores. Y si miras mis siete años en el Chelsea, hemos hecho algo increíble juntos. Ganamos títulos", concluyó.

