La fórmula de salida de Llorente y Ceballos, a debate: cesión o venta

Zidane ya ha comenzado a reunirse con sus jugadores para hacerles saber los planes que tiene de cara a la próxima temporada. A Fede Valverde, tal y cómo ha desvelado EL BERNABÉU, le dijo en abril que seguiría en el equipo, mientras que a otros como Gareth Bale, Marcos Llorente y Dani Ceballos ha comunicado que no cuenta con ellos y deberán salir. El galés saldrá para dejar hueco a otra estrella (Hazard), pero en el caso de los otros dos no está determinada la fórmula en la que se irán.

Ceballos y Llorente son dos de los sentenciados de Zidane -porque aún quedan más-. No cuenta con ellos y es algo que viene de lejos, desde la anterior etapa de Zidane en el banquillo. El curso pasado apenas contaron para el técnico francés (1.063 minutos de Llorente y 899' de Ceballos) y desde su llegada la situación de ambos ha retornado a ese punto. Ceballos ha disputado 178 minutos desde que regresó Zidane y Llorente diez menos que su compañero.

Ninguno ha contado para Zidane y no entraban en sus planes para la próxima temporada desde el momento en el que se puso de nuevo a los mandos. Los dos se podían esperar esta situación y, por eso, llevarían dándole vueltas a su futuro antes de que Zidane les comunicara definitivamente que no tienen hueco en el equipo. Ofertas no le faltarán a ninguno de ellos, pero tendrán que decidir si abandonan el club vía cesión o con una venta definitiva.

Zidane sigue el encuentro frente al Villarreal desde la banda del Santiago Bernabéu REUTERS

El caso de ambos es diferente, aunque la idea en el Real Madrid sería ceder a ambos, como se hiciera el pasado verano con jugadores como Odegaard, Achraf o Theo. El club entiende que son jugadores que no han alcanzado su techo y podría regresar algún día con más minutos a sus espaldas y madurados, como para asumir un rol importante en el Madrid. Un año fuera les vino bien a gente como Carvajal, Casemiro o Lucas Vázquez que llevan años asentados en el primer equipo. Pero los intereses de los futbolistas podrían no coincidir con los del club, en especial los de Marcos Llorente.

Llorente busca nuevos retos en su carrera

Llorente cumplió 24 años el pasado mes de enero. Entiende que está en una fase importante de su carrera y una cesión le podría cerrar las puertas de clubes de primer nivel. Ya pidió salir en el pasado mercado de invierno, pero la llegada de Solari acabó frenando todo y cambiando radicalmente su situación. Precisamente, esos meses a las órdenes del argentino le ayudarán a la hora de buscar club en verano. Su ficha le aleja de La Liga, ya que el Madrid no facilitará una salida al Atlético, club que se habría interesado en el jugador.

Ceballos quiere triunfar en el Madrid

En el caso de Ceballos es más fácil que salga cedido. Una venta solo se daría en el caso que Zidane lo pidiera, ya que el técnico francés tiene contrato hasta 2022. Su edad, tiene 22 años, y su empeño en triunfar en el Real Madrid hacen factible una cesión. En España no le faltarán pretendientes para sumar los minutos que necesita y demostrar a Zidane que merece un sitio, el cual ahora no tiene. Asentado en la Selección con Luis Enrique, tiene un buen escaparate para volver algún día al Madrid.

