Zidane: "No era un mensaje para Bale, alguno se tiene que quedar fuera"

El Real Madrid se llevó la victoria en el Santiago Bernabéu contra el Villarreal. Un triunfo que sirvió para reencontrarse con la afición. Se reivindicó Mariano, se estrenó Vallejo como goleador y regresó Vinicius. Zidane analizó en rueda de prensa el partido y toda la actualidad blanca.

Zidane: "No era un mensaje para Gareth Bale, alguno se tiene que quedar fuera"

Mejoran las sensaciones del Madrid

"Me quedo con mejor sensación y los jugadores también; me quedo contento por eso".

Un análisis de Brahim

"No voy a hablar de la próxima temporada. Estoy contento con su partido. Cuando coge el balón, va directo a la portería. Siempre busca espacios. Lo ha hecho fenomenal.

Bale, fuera de la lista

"Yo soy el entrenador y tengo que hacer una lista. Sobre Vinicius, entró veinte minutos y después de dos meses tiene que trabajar".

La actuación de Mariano

"No ha tenido muchas oportunidades, porque estaba lesionado. Hoy ha tenido la oportunidad de jugar, metió dos goles y estoy contento por él".

El equipo se relajó al final

"Correcto. No sé por qué. Cuando vas 3-1 no puede pasar eso. Hay muchas cosas: cansancio, calor... No lo hicimos bien".

Segunda titularidad seguida de Courtois

"Porque tengo que elegir uno de los tres que tengo. Hoy le ha tocado a Courtois, ya está".

Vinicius, pendiente de Tite y Brasil

"Yo no soy Tite, primero. Luego veremos lo que pasa".

No hay mensaje para Bale

"No era un mensaje para él. Interpretad lo que queráis. Tengo que hacer una lista y alguno se tiene que quedar fuera".

El Madrid, mejor contra el Villarreal

"Hemos jugado mejor que en Vallecas. Hemos entrenado bien y hemos hecho un partido correcto. Hay que seguir trabajando. Ese es el camino. Siempre aprendemos algo de cada partido".

[Más información: El Madrid sí responde a Zidane en el Santiago Bernabéu y Mariano mete en problemas al Villarreal]