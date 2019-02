Ronaldo sale en defensa de Bale: "Seguro que Lucas y él lo solucionan"

Ronaldo Nazario, exfutbolista del Real Madrid, se refirió al gesto del futbolista galés del conjunto blanco Gareth Bale con su compañero Lucas Vázquez durante la celebración de un gol anotado ante el Levante.

Bale no quiere celebrar su gol con Lucas Vázquez

En la misma parece que Bale aparta a Vázquez cuando este va a felicitarle: "Lo vi. Tengo una sobredosis de fútbol, veo más fútbol que nunca. Pero hay cosas más importantes para mi y para mi club, el Valladolid, en este momento. En cada club y en cada plantilla pasan un montón de cosas. No sé exactamente lo que ha pasado con Bale. No sé lo que ha dicho cada uno, es un problema de ellos y seguro que lo solucionarán".

El que fuera delantero brasileño acudió a la inauguración del nuevo Wellness Store Technogym y allí habló también de los dos duelos que medirán en una semana al Real Madrid y al Barcelona, uno en la Copa del Rey y otro en La Liga.

"El Clásico siempre es un partido muy misterioso. Vamos a ver qué pasa. No va a influir mucho en los Clásicos el momento de cada equipo porque son partidos en los que todos se superan y quieren ganar", comentó.

Apoyo para Marcelo

Preguntado por la situación de su compatriota Marcelo Vieira, ahora menos protagonista en el equipo, señaló: "Marcelo es un gran jugador, un referente para el Madrid. Está ahora en un momento distinto pero no hay duda de la importancia que tiene para el Real Madrid".

Entusiasmo por Vinicius

Asimismo aseguró no verse sorprendido por las actuaciones del también brasileño Vinicius Júnior: "No me está sorprendiendo. Es un talento muy valioso. Ojalá todos los futbolistas buenos, sin importar la edad, puedan jugar".

[Más información: Rivaldo: "Aconsejaría a Solari que apostara por Bale en El Clásico"]