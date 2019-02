"Si Doukouré golpea realmente a Casemiro, se habría ido en ambulancia"

El partido entre el Real Madrid y el Levante estuvo marcado por la polémica. El conjunto blanco se llevó los tres puntos gracias a un gol de Gareth Bale desde el punto de penalti. Un penalti de Doukouré sobre Casemiro que ha sido el gran protagonista al terminar el encuentro.

"En el primer penalti creo que el VAR acierta, sí que es mano, aunque sin intencionalidad, es una mano demasiado exagerada para taparse la cara. No es intención de cortar una jugada. Pero el segundo por más que miro las imágenes no lo entiendo", afirmó Quico Catalán, presidente del equipo granota en zona mixta, explicando que "pita penalti muy rápido. Te sorprende que tan rápidamente pite ese penalti. He visto 37 imágenes y me parece muy riguroso. Si hay contacto no es para que se pite penalti. Si buscamos contactos, hay un balón de Carvajal con Morales en el que lo agarran y hasta con las piernas lo trastabillea. Me ha sorprendido el segundo penalti porque creo que no hay contacto. Si lo coge se iba igual en una ambulancia, pero Doukouré lo roza como mucho".

La jugada de la polémica

"Si Doukouré hubiera golpeado realmente a Casemiro a lo mejor se habría ido directamente en ambulancia", llegó a decir el directivo, quien también justificó sus quejas afirmando que "si el VAR ha dicho algo me sorprende mucho más -que haya señalado penalti-. Ves la imagen con Bardhi y sabes que podía ser, pero tienes la confianza de que el VAR va a decir que no es penalti. Pero ya no sé qué se entiende. Si es interpretación o no. Entiendo que sí que ha entrado, que el árbitro está escuchando algo del VAR. Me sorprende mucho más".

Penalti sobre Casemiro

"No todos los penaltis son revisados por el VAR. A nosotros en el Wanda nos pitan un penalti que a raíz de esa jugada he aprendido cosas sobre el VAR. Si hay alguna interpretación, el VAR no entra. Si entra en esta jugada es porque entiende que hay penalti claro", continuó, explicando que "nadie tajantemente puede decir que es penalti. En el de Bardhi sí le reconozco a Florentino que no tiene intención de desviar la trayectoria, que es penalti tonto, pero es penalti".

"Sinceramente pensaba que el VAR no iba a pitar penalti pero lo ha pitado. Te tienes que aguantar y a casa...", sentenció Quico Catalán, que no por ello dejó de alabar la actuación de su equipo: "Hemos hecho un grandísimo partido y todos los méritos posibles para ganarlo, pero no hemos estado acertados y hemos perdido. Recuerdo dos palos, otra ocasión también, hemos hecho muchísimo para ganar, no sólo para empatar".

