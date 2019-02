Lorenzo Sanz: "Heynckes me dijo que la plantilla eran unos hijos de puta"

Lorenzo Sanz ha acudido al programa Ídolos para hablar de su etapa como presidente del Real Madrid. El exmáximo mandatario blanco ha hecho mención especial a la séptima Copa de Europa, de la que afirma que "fue una victoria impresionante". Considera que "deportivamente ha sido la final más importante que ha ganado el Real Madrid en toda su historia, dados los 32 años sin ganar una".

Sin embargo, ha afirmado que "no quiere decir que no tengan importancia las que se han ganado después, todas la tienen. Pero ese fue un cambio generacional, un cambio de mentalidad, los madridistas ya sacábamos pecho…", y explica que "todo el mundo hablaba de las copas en blanco en negro, pues mire ya tenemos las de color".

Pero la situación de aquel equipo no fue fácil. Lorenzo Sanz recuerda que el equipo tenía "muchos problemas, porque además el entrenador, que era una persona increíble (Heynckes), pero con muchos problemas con el vestuario, con el equipo". Además, explica que "llegó un momento en el que, una semana antes de jugar la final, yo le llamo y le pregunto que '¿cómo estás Jupp?' y él me dice 'hundido, presidente, no puedo con la plantilla'. Y le digo '¿cómo que no puedes con la plantilla? Hundido me has dejado a mí".

Por este motivo, desvela que "reuní a los siete u ocho importantes de la plantilla y les dije: 'Jupp dice no que no puede con vosotros, que sois unos hijos de puta y que no puede con vosotros'. Al día siguiente reuní a los mismos con Jupp, les dejé ahí y me marché". Por estos problemas apunta que "lógicamente alguien que te dice eso no puede seguir al año siguiente. Pero explicar que no estará el que ha sido campeón de Europa es muy complicado". El expresidente añade que "ahora ya lo cuento porque han pasado 20 años, pero yo tampoco podía salir al día siguiente a decir que el entrenador no podía con la plantilla".

Joan Gaspart, candidato a sustituir a Villar Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

Su relación con Gaspart

Histórica también fue la mala relación con Joan Gaspart. "Todos le conocéis, es un hombre muy impulsivo, pero luego, una vez que ha pasado todo ese impulso en el que se come el mundo y en el que a veces dice barbaridades…", explica. Ademas, destaca que "tuve una pelea enorme con ellos. José Luis Núñez tenía una frase que a mí se me quedó grabada en el oído: "No pot ser", imagino que será "no puede ser". Pasara lo que pasara, '¡No pot ser!', atacaba el equipo, '¡No pot ser', pitaba el árbitro, '¡No pot ser!' Y me acuerdo un día en el que hubo un momento en el que José Luis Núñez se levanta, se pone delante de mí, haciendo aspavientos con las manos y parecía como si me fuera a agredir y yo estaba allí como acojonado".

Sin embargo, afirma que "le dije que tranquilo y más o menos se calmó. Pero cuando acaba el partido, que encima perdimos, bajamos al bar y llega como un poseso Gaspart: '¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?'. Le digo 'chico, déjame en paz que vamos a acabar a bofetadas…' pero siempre hemos tenido una relación correcta".

