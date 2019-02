Chapi Ferrer: "El Barça no ha dado por acabada La Liga con el Madrid detrás"

La lucha por La Liga se muestra apasionante en su tramo decisivo y ello es gracias al Real Madrid. La mejoría experimentada por el equipo de Santiago Solari a lo largo del curso ha llevado a que ocupen la segunda plaza de la clasificación, teniendo al Barça a seis puntos, y con El Clásico de vuelta pendiente de disputarse en el Santiago Bernabéu. Dicha cita tendrá lugar el próximo 2 de marzo, lo cual puede dejar decantada la balanza de un lado o de otro, además de tener que hacer frente al resto de compromisos.

Los jugadores del Real Madrid celebran el segundo gol al Ajax REUTERS

Sobre esta situación en la competición doméstica, el Chapi Ferrer ha realizado unas declaraciones al concluir la gala de los premios al Culé del año, celebrada este mismo jueves: "Pienso que La Liga es el trofeo más importante porque es la competición de la regularidad. Es cierto que el Barça lleva tiempo sin ganar la Champions y que este año es el gran objetivo, pero no se pueden centrar todas las prioridades en una competición. La ventaja con el segundo es de seis puntos y están jugando bien, pero ya veremos qué pasa al final".

Por otra parte, sobre las posibilidades de uno y de otro equipo de ganar La Liga, ha dejado claro que en ningún momento el Barça ha dado por muerto al Madrid, pero considera que los hombres de Valverde no cederán con su ventaja: "Siempre ha habido Liga, ningún miembro del entorno o de la plantilla culé ha dicho que la competición estuviese acabada con el Madrid como perseguidor. ya sabemos de lo que son capaces, pero creo que no son muchos puntos y que el Barcelona no perderá su ventaja".

El calendario obliga a exigirse el máximo

Finalmente, sobre el momento de forma que atraviesa la plantilla culé, el Chapi Ferrer ha dejado claro que hacer una buena planificación con un calendario tan apretado siempre es esencial: "Han podido descansar esta semana y reponer fuerzas, pocas veces se tienen seis días para hacerlo. A partir de marzo siempre es complicado y hay que planificarse para llegar perfectamente a los dos últimos meses. Si no hay altibajos, todos los equipos grandes aspiran a todo en estas fechas".

[Más información: Un nuevo comienzo para Bale]