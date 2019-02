Sergio Ramos preguntó al banquillo para forzar la amarilla: "¿La busco?"

El capitán blanco cumplirá ciclo de tarjetas en la vuelta de la Champions League tras ver la cartulina amarilla frente al Ajax. Sin embargo, la polémica le ha rodeado desde que el propio Ramos reconociera en zona mixta que la forzó, lo cual más tarde negaría en redes sociales.

Ahora, El Golazo de GOL descubre unas imágenes durante la celebración del gol de Asensio en la que se delata mientras se dirige al banquillo pidiendo permiso para forzar la tarjeta: "Tarjeta, ¿la busco?", dijo. Las cámaras le pillan justo al camero que, minutos después, protagonizó la acción ante Dolberg que le costó la amarilla.

A primera vista esta acción pasó desapercibida sobre el campo, pero en zona mixta se tornaría diferente tras las declaraciones del propio Sergio Ramos. Le preguntaron sobre si forzó la cartulina y esto respondió: "Sí, la verdad que viendo el resultado... Es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así". Lío montado.

Sergio Ramos ve la tarjeta amarilla ante el Ajax REUTERS

Sergio Ramos rectificó en redes sociales

Lo trataría de arreglar Ramos más tarde en redes sociales: "Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions League, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos", apuntó.

Las imágenes no dejan lugar a dudas y ahora tendrá que ser el delegado de la UEFA quien recoja o no en el informe del partido lo acontecido con Ramos. De ser así, sería sancionado dos partidos. En 2010, por ejemplo, también se vio implicado en un incidente parecido también en Amsterdam, pero solo fue multado económicamente.

