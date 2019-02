Horario internacional y dónde ver el Atlético de Madrid - Real Madrid

Atlético de Madrid y Real Madrid no sólo compiten este sábado de forma directa por la segunda plaza, sino por muchísimo más, por creer que La Liga aún es posible, por doblegar a un adversario directo y por la carga pasional y emocional de un derbi vibrante, tan esencial como inquietante para ambos oponentes.

Es un duelo a presión. No hay margen de error. No lo admite la distancia que les separa del liderato del Barcelona, seis puntos en el caso rojiblanco y ocho en el blanco. Ganar o perder. No existen ni términos medios ni excusas. El empate es también una 'derrota', una invitación al bloque azulgrana para que acelere hacia el título.

El aliciente es La Liga. La circunstancia añadida es la segunda posición, ahora del Atlético de Madrid, dos puntos por encima del Real Madrid, antes del duelo en el Wanda Metropolitano, que comprueba quién está preparado para reabrir el debate, si es posible, por el campeonato. Y sólo hay una certeza de cara al duelo de este sábado: el perdedor ya no tendrá ningún argumento.

Horario internacional del Atlético de Madrid - Real Madrid

Horario del partido

El duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid se disputará este sábado 9 de febrero a las 16:15 horas en el Estadio Wanda Metropolitano.

Hora local: 16:15 horas.

América

Estados Unidos: 07:15 horas -Costa Oeste-; 10:15 horas -Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 09:15 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 12:15 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 15:15 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 16:15 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 16:15 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 17:15 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía y Etiopía: 18:15 horas.

Dónde ver el partido

El duelo será retransmitido a través de beIN LaLiga y EL BERNABÉU, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.

