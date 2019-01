Pochettino no se olvida del Real Madrid: "Solo puede pensar en ganar trofeos"

El Real Madrid ha recuperado la victoria y el buen juego, algo que ha sido causa directa de que no se escuche nada perteneciente al mercado de fichajes, pero Mauricio Pochettino no se olvida del cuadro merengue, y lo utiliza de respuesta a la falta de títulos en las vitrinas del Tottenham. La respuesta ha generado mucho revuelo en Inglaterra, que nunca han escondido el interés del Real Madrid en él.

En la rueda prensa no tardó en utilizar al equipo merengue como defensa a sus temporadas en el club inglés. "Si tu estas en el Real Madrid, solo puedes pensar en ganar trofeos, no tienes otra opción". Sobre la falta de títulos tiene claro que "Cuando yo llegué al Tottenham hace cuatro años y medio, el reto del club era bien diferente".

Otra defensa que utiliza el entrenador argentino es que "poder alcanzar esa filosofía de club es difícil". Pero tiene claro que "si el Tottenham gana títulos un día, estará al nivel del Real Madrid". El cuadro inglés tiene un doble compromiso muy importante en octavos de la Champions League frente al Borussia Dortmund, donde la ida será en Inglaterra y la vuelta en Alemania.

Mauricio Pochettino, en el banquillo de Wembley Reuters

Ya dejó en el aire su continuidad

El Tottenham anda preocupado con el futuro de su entrenador. El presidente del club, Daniel Levy, no se plantea la marcha de Pochettino. Además, siempre se ha caracterizado por ser un hombre duro en las negociaciones. Sin embargo, esto no significa que no esté preocupado por lo que pueda ocurrir el próximo verano.

Lo que parece claro es que Pochettino continuará hasta final de temporada en el Tottenham. Será entonces cuando el argentino deba decidir si continúa en el cuadro londinense o decide aceptar algunas de las ofertas que se le presentarán para comenzar una nueva andadura en su carrera.

