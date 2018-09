José Rodríguez: "Mou me decía 'te voy a hacer el gitano más famoso del mundo'"

Muchas son las perlas que han salido de la cantera del Real Madrid en los últimos años y han brillado en sus inicios. Uno de ellos es José Rodríguez, sin embargo, su llama se apagó demasiado pronto tras fichar por el Mainz alemán. El centrocampista fue una de los jóvenes apuestas de Mourinho en el club blanco, deslumbrando con sus cualidades en su debut.

Ahora se ha reencontrado en la Eredivisie. Desde agosto juega cedido en el Fortuna Sittard y vuelve a disfrutar del fútbol con 24 años. Este fin de semana se verá las caras con su pasado, el Ajax, club contra el que Mou le hizo debutar en Champions con el Real Madrid. José ha hablado con el diario AS y desgrana sus emociones: "Han pasado ya seis años y en todos sitios me recuerdan aún por eso, es increíble", dice sobre el choque.

Recordó también su pasado de blanco y su relación con Mourinho, quien tenía muchas esperanzas puestas en él: "En ese momento no lo disfrutas porque no sabes ni quién eres tú. Mou me decía 'te voy a hacer el gitano más famoso del mundo' y yo me reía mucho. No puedo explicar con palabras lo que sentía cuando el mejor entrenador del mundo me hablaba o me daba consejos", cuenta.

José Rodríguez, en un partido con el Maccabi. Foto: Twitter (@Josseroodriguez)

Sus errores en el pasado

Ahora trata de arreglar errores del pasado y con una visión mucho más madura analiza los comienzos de su carrera: "Cuando eres niño haces tonterías. Dices 'hoy me voy a tocar los huevos para joder a este entrenador que no me pone', pero en realidad lo que estás haciendo es perjudicarte a ti mismo. Luego te das cuenta que lo importante es jugar, porque cuando no juegas te da igual todo, aunque tengas todo el dinero del mundo no eres feliz. Ahora sé que hay que trabajar día a día porque las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas", concluye.