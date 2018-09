Pavón: "Lopetegui está sacando un gran rendimiento al Real Madrid"

El Real Madrid debutaba este miércoles en la Champions League, y el estreno no pudo ser mejor. El conjunto blanco barrió a la Roma del terreno de juego y consiguió un contundente 3-0, acompañado de un gran juego que dejó a las gradas del Santiago Bernabéu encantada con lo visto.

Francisco Pavón ha comentado este jueves el inicio de temporada del Real Madrid y, concretamente, el partido frente a la Roma de la máxima competición europea. El exfutbolista ha destacado que los merengues "juegan de manera combinativa muy bien, atacando por todos lados", y señala que "con la Roma fue una muestra de las variables que tiene el equipo".

El que fuera del central del conjunto de Chamartín está encantado con el trabjo de Julen Lopetegui. Pavón ha asegurado que el vasco "está haciendo un gran trabajo y está sacando un gran rendimiento" a su plantilla.

Las valoraciones, a final de temporada

Pavón reconoce que le "gusta mucho cómo juega este Real Madrid", sin embargo, asegura que "el examen es en junio y veremos los títulos que se consiguen", aunque afirma que "el inicio ha sido muy esperanzador". Además, en lo que a La Liga se refiere, espera "que no sean campeonatos de cien puntos para que esté competido y sea más vistosa".

El nivel mostrado por Griezmann

El exfutbolista también ha comentado una de las polémicas de los últimos días, las palabras de Griezmann en las que se situaba al nivel de Cristiano y Messi. Para Pavón, el francés puede que no ande muy desencaminado. "Griezmann es un gran jugador", afirma. El exmadridista asegura que "la trayectoria de un jugador es más amplía y en años quizás sí puedes compararte, pero en trayectoria no", aunque reconoce que en "este 2018 puede que esté a la altura de Messi y Cristiano", algo con lo que todo el mundo no está muy de acuerdo, como el propio Sergio Ramos dejó claro en la rueda de prensa previa al duelo de Champions.