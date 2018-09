El enfado del Athletic con LaLiga por un tuit tras empatar con el Madrid

El Athletic y el Real Madrid firmaron tablas en el Nuevo San Mamés. Muniain hizo el gol de los leones, mientras que Isco fue el autor del tanto del equipo merengue. Tras el encuentro, la cuenta de Twitter de LaLiga escribió el siguiente mensaje: "¡El Athletic puntúa ante el Real Madrid en San Mamés con un gol de Muniain!". Un tuit que no ha sentado nada bien en el club de Bilbao.

Hola @laliga , aunque el orden de factores no altere el producto, lo visto ayer en #SanMames invita a decir que el @RealMadrid logró un valioso punto tras adelantarse en el marcador el equipo de los once aldeanos.😉 — Athletic Club (@AthleticClub) 16 de septiembre de 2018

"Hola LaLiga, aunque el orden de factores no altere el producto, lo visto el sábado en San Mamés invita a decir que el Real Madrid logró un valioso punto tras adelantarse en el marcador el equipo de los once aldeanos", contestaba el Athletic en la misma red social. LaLiga optó entonces por borrar su primer y polémico mensaje, pero el cruce de impresiones no ha tardado en hacerse viral.

El conjunto vasco logró enjaular al Real Madrid durante la primera mitad del partido a base de una presión alta que provocó que el conjunto blanco perdiese la posesión en diferentes acciones que aprovecharon los leones con mayor o menor acierto. El gol de Muniain puso contra las cuerdas a los madridistas, que venían de ganar sus tres primeros partidos del campeonato doméstico.

Sin embargo, en la segunda parte los pupilos de Julen Lopetegui se vinineron arriba y estrecharon el cerco sobre la portería de un genial Unai Simón. El gol se le resistió a los merengues hasta que Isco, a los dos minutos de ingresar en el terreno de juego, puso el empate a 1 definitivo en el electrónico, enchufándose así al plan de Lopetegui.