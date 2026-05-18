El mapa calle a calle en Andalucía: qué votaron tus vecinos el 17-M

En este mapa calle a calle se puede observar con detalle cómo ha votado Andalucía este 17-M.

El mapa de Andalucía vuelve a teñirse de azul, aunque Juanma Moreno no gobernará en solitario. Tras lograr 53 escaños, cerca de 150.000 votos más que hace cuatro años y ampliar su presencia a 33 municipios adicionales, el PP andaluz se queda a las puertas de la mayoría absoluta.

Los populares se han impuesto como primera fuerza en 599 municipios, especialmente en Málaga, donde han alcanzado la primera posición en el 86% de las localidades. Le siguen Almería (84,5%), Cádiz (84,4%) y Córdoba (83,2%).

Si en las anteriores elecciones el PP arrebató 303 municipios al PSOE andaluz, en estos comicios el trasvase ha sido más moderado: 56 municipios han cambiado de color, principalmente en Granada y Almería.

Aunque el PSOE andaluz mejora sus datos en votos —con cerca de 50.000 más—, pierde 30 municipios. En Almería, además, deja de ser la fuerza más votada en el 47% de las localidades donde antes lideraba.

El PSOE pasa a segunda posición en el 70% de los municipios, aunque mantiene una mayor fortaleza relativa en provincias como Jaén y Huelva, donde conserva en torno al 30% del voto medio.

Vox también gana peso en el tablero. La formación liderada por Manuel Gavira aumenta en cerca de 80.000 votos y se consolida como tercera fuerza. Obtiene su única victoria municipal en Rioja, un municipio de Almería situado en la comarca del Bajo Andarax, a escasos kilómetros de la capital provincial.

A la izquierda del PSOE, Adelante Andalucía entra con fuerza. Supera los 200.000 votos respecto a la anterior cita electoral, con incrementos especialmente notables en 106 municipios de Sevilla y 161 de Cádiz.