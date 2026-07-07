El COI levanta temporalmente la suspensión a Rusia, que podrá competir en los Juegos de Los Ángeles 2028

La bandera de los JJOO y la bandera de Rusia, ondeando juntas Reuters

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha dado un giro a su postura al suspender de forma provisional la sanción que pesaba sobre el Comité Olímpico Ruso (COR) desde octubre de 2023.

Esta medida busca abrir el camino para la normalización de sus atletas, recomendando además a las distintas federaciones internacionales que retiren los vetos impuestos a raíz del conflicto en Ucrania y los problemas de dopaje.

La principal consecuencia de este anuncio es que los deportistas rusos que logren clasificarse podrán competir bajo el nombre y la representación de Rusia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esto marca una diferencia clave respecto a París 2024 y la cita invernal de Milán Cortina, donde se vieron obligados a participar estrictamente como atletas neutrales.

Esta decisión sigue la misma línea de la política adoptada con los deportistas bielorrusos el pasado mes de mayo de 2026.

El dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos del COI ha sido el detonante de este cambio. El organismo confirmó que el COR ha dejado de incluir en su estructura a las organizaciones deportivas regionales de los territorios bajo jurisdicción ucraniana, que fue el motivo central de su suspensión original.

Con el arranque de los procesos de clasificación para Los Ángeles 2028, la Comisión Ejecutiva del COI argumenta que es necesario ofrecer igualdad de acceso a todos los atletas, por lo que las restricciones previas aplicadas a las Federaciones Internacionales han dejado de estar vigentes.

Sin embargo, el COI ha recordado a Rusia que, según la Carta Olímpica, los atletas seleccionados deben ser referentes que respeten y promuevan una sociedad pacífica a través del deporte.

A pesar del levantamiento de la sanción, el regreso del deporte ruso estará firmemente vigilado debido a la desconfianza internacional y las dudas sobre la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA). Para garantizar la limpieza de la competición, todos los deportistas rusos que aspiren a volver a los torneos internacionales deberán pasar por múltiples controles de dopaje previos.

Estos test serán delegados a la Agencia Internacional de Controles (ITA) y se basarán en una rigurosa evaluación de riesgos deportivos, siguiendo los estándares de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Como plan de contingencia para 2028, si la RUSADA sigue sin cumplir las normativas mundiales cuando lleguen los Juegos de Los Ángeles, la ITA se encargará de realizar un blindaje de pruebas de forma totalmente independiente a cada atleta ruso clasificado.

La flexibilización de las normas tiene límites claros y el COI mantendrá ciertas líneas rojas de forma directa. El organismo no organizará ninguna competición en territorio ruso ni extenderá invitaciones a los miembros de su Gobierno para ningún evento olímpico.

Asimismo, la decisión sobre si se permitirá la exhibición de la bandera, el himno o los colores de Rusia en Los Ángeles 2028 se ha pospuesto y se tomará en el momento que el organismo considere oportuno.

En cuanto a los demás torneos mundiales, quedará a total discreción de cada federación internacional y de los organizadores de cada evento decidir si permiten el uso de símbolos y banderas rusas, evaluando en cada caso la situación particular de sus federaciones nacionales.