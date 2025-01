Crece la crisis de las medallas de los Juegos Olímpicos de París 2024: más de 100 atletas las devuelven

Apenas han transcurrido cinco meses desde los Juegos Olímpicos de París 2024, y el descontento entre los atletas no deja de crecer. El motivo no es otro que las medallas, las cuales han evidenciado un preocupante deterioro en este tiempo con daños visibles y, especialmente, la aparición de óxido.

El tabloide inglés Daily Mail publica esta semana que más de 100 deportistas ya han devuelto sus medallas debido a estos problemas. La controversia gira, sobre todo en torno a las medallas de bronce, que han resultado ser particularmente vulnerables. Estas no están hechas de bronce puro, sino de una aleación de varios metales, principalmente cobre, zinc y estaño.

Las dudas sobre la calidad de los materiales utilizados para las medallas surgieron poco después de la conclusión de los Juegos. Desde entonces, cada vez son más las voces críticas que se van sumando.

El verano pasado, el skater estadounidense Nyjah Huston compartió un vídeo en redes sociales mostrando el deteriorado estado de su medalla. "Estas medallas olímpicas lucen geniales cuando son nuevas. Pero si las pones sobre tu piel por un tiempo y sudas un poco, no son de tan alta calidad como podrías pensar. Quiero decir, mírala. Incluso el frente está desconchado", señaló el atleta.

Su medalla, apenas unos días después de los JJOO, parecía tener "100 años". Como curiosidad, cabe recordar que en 1924, los Juegos Olímpicos también se celebraron en París.

Más recientemente, el nadador francés Clement Secchi (24) comparó su medalla con "la piel de un cocodrilo" para ilustrar su estado. Otros atletas han comenzado a hablar públicamente sobre el problema, generando un creciente debate sobre la calidad de las preseas.

La denuncia de Reyes Pla

En España, el boxeador Emmanuel Reyes Pla, una de las figuras destacadas del equipo olímpico español, denunció el estado de su medalla de bronce obtenida en la capital gala. A través de su perfil en LinkedIn, mostró imágenes del deterioro y expresó su incredulidad: "Cuando gané mi medalla en París 2024, jamás imaginé que tendría que buscar en Internet cómo cuidarla. Resulta que las medallas olímpicas, símbolo del esfuerzo, la dedicación y los sueños cumplidos, se están deteriorando".

Reyes Pla calificó la situación como "indignante" y añadió: "Como atleta, estamos acostumbrados a enfrentar retos en el ring, pero nunca pensamos que el verdadero desafío vendría después de la victoria".

Además, en una entrevista en COPE, en el programa 'No me toques los Juegos', el boxeador relató cómo intentó limpiar su medalla: "La metí en agua con vinagre. Lo busqué en YouTube y me salió eso, así que a todos los que tengan el bronce les diría eso, que se metan en YouTube y que pongan 'cómo limpiar el bronce'. ¡Ahí sale todo!".

Emmanuel Reyes, con su medalla de París 2024 RC

Las medallas fueron diseñadas por el joyero de lujo francés Chaumet e incluyen un detalle especial: cada una contiene un fragmento de hierro de la Torre Eiffel. Lo que se pensó como un gesto único para los atletas ahora ha dejado un mal sabor de boca entre muchos de ellos.

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha emitido un comunicado oficial sobre la situación: "Las medallas dañadas son reemplazadas sistemáticamente por la Monnaie de Paris (fabricante de las medallas) y grabadas de forma idéntica a las originales. (...) El proceso debería iniciarse en las próximas semanas".

Por ahora, solo queda esperar que los atletas puedan recuperar pronto el brillo y la satisfacción de sus medallas, símbolos de su esfuerzo y dedicación que deberían perdurar en el tiempo.