El irreconocible cambio de look de la boxeadora Imane Khelif tras los Juegos Olímpicos de París 2024

Imane Khelif, boxeadora argelina que estuvo en boca de todos durante los Juegos Olímpicos de París 2024 por el tema de su intersexualidad, ha sorprendido con un nuevo cambio de look.

La atleta hizo caso omiso a las críticas y no sólo ganó la medalla de oro en su categoría, sino que además presentó una denuncia por "linchamiento digital" ante una fiscalía en París. Ya de vuelta en Argelia, su país natal, un salón de belleza ubicado a las afueras de la capital, Argel, le realizó un drástico cambio de look que involucra maquillaje y peinado.

El video difundido en la red social Instagram del salón Beauty Code, muestra de primeras a Khelif sin maquillaje, con el pelo atado y guantes de boxeo. Después de una transición, la argelina pasó a lucir una blusa de colores, aros, un peinado con su pelo suelto, accesorios y un maquillaje rosado.

"Para conseguir su medalla no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia", indicó el salón en la publicación.

Y agergó: "Ella es una estrella, una favorita de todos los tiempos. Ninguna deportista, tan bella como una mujer, tan radiante como una amazona de auras, había despertado tanta polémica como ella. Imane no buscó cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Su mensaje es mucho más profundo, la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona".

Investigación abierta

Tras los Juegos Olímpicos, Imane Khelif decidió presentar acciones legales contra aquellos que la acosaron durante su estancia en la capital francesa. Interpuso una denuncia por ciberacoso al asegurar que en los últimos días ha tuvo que aguantar una corriente mundial sobre sus hombros.

A través de su abogado, Nabil Boudi, la púgil hizo pública su posición y su deseo de emprender acciones legales: "La recién ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, la boxeadora Imane Khelif, ha decidido emprender un nuevo combate: el de la justicia, la dignidad y el honor".

Por consiguiente, la Fiscalía de París inició el miércoles una investigación para determinar si los hechos denunciados por Khelif constituyen delitos de ciberacoso por razón de género, insultos públicos también por razón de género, provocación pública a la discriminación e injurias públicas por su origen. La Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y Delitos de Odio (OCLCH) de la Gendarmería francesa está encargada de llevar a cabo las pesquisas.