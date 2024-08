De Pili Peña a Martina Terré: el oro olímpico que cierra un ciclo en el waterpolo español y hace soñar con más éxitos

'Splash, splash", se escucha en La Défense Arena cuando Martina Terré detiene el lanzamiento de la rival. Suena hueco. La pelota le da en su mano izquierda y queda flotando mientras el pabellón grita y resplandece como si hubiera sido un gol. No lo ha sido, pero su trascendencia en el global tiene incluso más importancia. Acaba de detener el último ataque de Australia para meterse en el partido. Tarde, España domina la situación y ya tiene el oro olímpico en el bolsillo.

Pili Peña, Elena Ruiz, Bea Ortiz, Laura Ester, Paula Camus, Isabel Piralkova, Paula Leiton, Martina Terré, Anni Espar, Nona Pérez, Paula Crespí, Judith Forca y Maica García. Todas juntas. Por ellas y por las que cayeron en Tokio 2020 y Londres 2012. Se convirtieron en una riada de fuerza e ilusión para derrocar a una Australia a la que obligaron a nadar a contracorriente.

La selección española de waterpolo femenino precinta un oro que culmina una serie cuyo rodaje comenzó en los Juegos de Londres 2012. En la capital inglesa lograron la plata. En Río 2016 fueron quintas y en Tokio 2020 reeditaron el subcampeonato olímpico. Hasta que llegó París. La ciudad que corona un linaje glorioso.

🥇ORO🥇



España se cuelga la ansiada medalla femenina de oro en la final del waterpolo de #Paris2024



La selección española alcanza lo más alto del podio tras vencer a Australia en la final (9-11) #parisrtve10a pic.twitter.com/TZ4PoSpaDf — RTVE (@rtve) August 10, 2024

"Esto es alta competición, a veces te falta muy poquito y ese poquito sale en otra competición. Salvo alguna final con Estados Unidos, que ha sido más holgada, estos partidos siempre se resuelven por poco. Este grupo lleva en un nivel muy alto mucho tiempo. No sé si hemos cambiado algo, lo que sí ha cambiado es que somos campeones olímpicos", explica Miki Oca, campeón olímpico como jugador en Atlanta 96 y arquitecto de la selección femenina desde 2010.

El epílogo glorioso del combinado nacional se entiende a través de la mezcla de generaciones. La veterana Bea Ortiz -29 años- es la tercera máxima anotadora del torneo con 19 goles. Uno por cada vela soplada por Elena Ruiz -19 años-, uno de los talentos precoces de esta selección que también golpea. Hasta en 18 ocasiones. Cuarta máxima goleadora de los Juegos. De la experiencia a la ilusión de las primeras veces.

Las jugadoras de la selección española de waterpolo femenino celebran el triunfo sobre Australia. REUTERS.

Los partidos de waterpolo se ganan con ambos intangibles en liza para la batalla de desgastes. De ver qué piernas aguanta más pateando, quien aguanta más los agarrones rivales y qué equipo se mueve mejor en un agua que ahoga. Pili Peña -38 años- lo lleva ejecutando de manera excelsa desde que se tirara a una piscina con la selección por primera vez allá en 2004.

Cuando Martina Terré, hoy portera titular del combinado nacional, apenas tenía dos años y levantaba un par de palmos del suelo. Sus 15 paradas en la final ante las australianas son de esas actuaciones que marcan una carrera deportiva. "El equipo ha ido cambian, pero el espíritu de ir a ganar es el mismo", asegura la guardameta española. El relevo generacional ya nada bajo el mismo aura que las brazadas de las más veteranas.

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐄𝐒𝐏𝐀𝐍̃𝐎𝐋 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 🥇



¡¡La Selección española femenina de waterpolo gana a Australia y conquista su primer oro olímpico tras dos finales perdidas!! 🤽‍♂️



¡SOIS MUY GRANDES! 🎉🎉🎉🎉🎉#París2024 pic.twitter.com/3aZruCxQIs — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 10, 2024

La propia Pili Peña, Anni Espar, Laura Ester y Maica García sintieron el amargo sabor de las derrotas ante Estados Unidos en Londres 2012 y Tokio 2020. Ahora saborean un oro olímpico que les encumbra. "Es una obsesión para mí. No me gusta decirlo, pero sí. Es el único oro que me falta. Es algo con lo que sueño y de alguna manera me obsesiono", aseguraba Maica en una conversación con EL ESPAÑOL.

Estas chicas, bajo la tutela del imperecedero Miki Oca, han ganado todo lo habido y por haber. Cinco medallas en los Europeos. Tres de oro -Budapest 2014 y 2020 y Split 2022- dos de plata - Málaga 2008 y Eindhoven 2024-. Otras cinco en Mundiales. Oro en Barcelona 2013. Subcampeonas en Budapest 2017, Gwangju 2019 y Fukuoka 2023. Y bronces en Doha 2024.

Círculo completado

"Es el fruto al trabajo de todo el grupo, incluso de algunas que no han podido estar aquí, pero también han formado parte del equipo. No sé si esto es el final o el principio de algo. Creo que solo es un paso más que hemos dado. Ya veremos qué pasa en el futuro. Eso no lo sabe nadie", analiza Miki Oca.

Sus chicas han logrado un oro olímpico en deportes por equipo femenino que se resistía desde Barcelona 92, cuando el hockey español alcanzó su cénit tras los goles de Eli Maragall. Y han aupado al waterpolo como único deporte colectivo español que posee un oro olímpico tanto en masculino como en femenino.

La selección femenina de waterpolo ya tiene el Santo Grial. "Martina ha decidido que hoy se cerraba la persiana y se ha cerrado", asegura Paula Leiton. Martina precintó en la retaguardia lo que Maica remató en el lado contrario. De una portería a otra. Un triunfo que pone el broche de oro a un equipo eterno.