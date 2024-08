Carolina Marín deja en el aire su futuro profesional: "No sé si volveré a coger una raqueta de bádminton"

El futuro de la carrera deportiva de Carolina Marín está en el aire, tal y como la deportista ha anunciado este domingo en la jornada del cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024. La onubense, oro en Río 2016, sufrió su tercera lesión grave de rodilla durante el partido de semifinales, que iba ganando, en la cita olímpica.

"No sé qué va a ser de Carolina Marín en un futuro. No sé si volveré a jugar. No sé si volveré a coger una raqueta de bádminton o si volveré a unos Juegos Olímpicos. Ahora mismo, es en lo que menos pienso", señaló la propia Carolina Marín en un vídeo que fue compartido por la Federación española de bádminton.

"Estoy totalmente destrozada. Tengo el alma destrozada", reconoció la jugadora por lo ocurrido en París cuando ya tenía prácticamente atado el pase a la final del torneo. Tras las pruebas médicas que le fueron realizadas se confirmó que sufría una rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha.

La recuperación será larga: "Necesitaré mucho tiempo, más de lo que he necesitado en las lesiones previas. Necesito recomponerme físicamente. La operación ha salido muy bien. Me puse en las mejores manos y de eso no tenía ninguna duda. Los médicos me han dicho que todo ha salido muy, muy bien, pese a que ha sido la vez que más me he destrozado la rodilla. Por otro lado, necesito mucho tiempo para recomponerme mentalmente".

"Ha sido un golpe muy duro. Creo que el golpe más duro de toda mi carrera deportiva. Es la tercera lesión de rodilla. Mi intención en estos Juegos era volver a España con una medalla de oro. Cuando vas con el objetivo tan en mente, todos los entrenamientos tan duros, todo ese esfuerzo, todas esas renuncias... Y, de repente, el mundo te para por una grave lesión. Es algo que nadie quiere para un deportista", añadió.

Carolina Marín se derrumba tras tener que abandonar la semifinal de los JJOO por lesión. Europa Press

Carolina también habló de la repercusión que ha tenido su lesión y la implicación de la que era su rival en el momento: "No me imaginaba el gesto de He Bingjiao y quiero aprovechar una vez más para agradecerle el detalle tan bonito que ha tenido, su apoyo y el abrazo que nos dimos en ese momento. Desde aquí, le doy la enhorabuena por esa plata".

"Voy a necesitar mucho tiempo y os voy a pedir a todos que me dejéis un poco de espacio, porque os lo agradeceré eternamente. Os quiero agradecer una vez más los miles y miles de mensajes. No me he llevado una medalla de oro, pero me la habéis dado vosotros. No tenía nada a nadie, me lo quería demostrar a mí misma. Ahora, Carolina necesita rodearse de su familia, de sus amigos y de su gente", concluyó.