Así fue la aparatosa caída de Albert Torres que enterró las opciones de medalla de España en ciclismo en pista

La tarima del velódromo de Saint-Quentin vibra con cada una de las 200 vueltas y 20 esprints que tantean su resistencia al esfuerzo. Una prueba, la madison, que fue la joya de la corona de Joan Llaneras en Pekín 2008. Desaparecida del programa olímpico en Río 2016, retornó en Tokio 2020 con Albert Torres y Sebastián Mora sextos y ambos volvieron a competir en París.

"Go Torres, go Mora". Es el lema que vienen utilizando ambos ciclistas desde que formaron dupla en 2015. Bajo ese mantra buscaban la gloria olímpica. Los dos venían en muy buena forma, para prueba de ello el amargo aunque revelador cuarto puesto de Torres en el ómnium del jueves. La última vez que se juntaron fueron plata mundial y buscaban una presea bajo el marco de los Juegos Olímpicos.

Después de coronar una prueba velocísima -a 60 kilómetros por hora de media- germinada en la gran coordinación y estrategia española. No cayeron en el sorpresivo ataque inicial de Austria, que enseguida logró 20 puntos por vuelta. Torres y Mora se fueron dando el relevo y manteniéndose en el pelotón durante los primeros esprints. No sumaron puntos, pero se mantenían en la zona que deseaban y aguardaban el momento para atacar y cuando llegó no dudaron.

Drama español en Saint-Quentin-en-Yvelines 😬



💥 @alberttorresb se va al suelo tras un toque con un ciclista belga y España se despide de las opciones de medalla en madison.#Paris2024 pic.twitter.com/RGJDzudrhl — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 10, 2024

Se abalanzaron para ganar su primer esprint y sumar puntos en los siguiente y llegaron a liderar la clasificación. Pasaron del ataque a la tranquilidad, reservando fuerzas para el tramo final de la carrera, cuando bucsarían una vuelta para restituirse en el podio olímpico. Del que se bajaron durante la tercera parte de la carrera a merced de su estrategia.

Les tocaba apretar cuando el reloj situaba la prueba a 27 vueltas del final. Fue en es momento cuando la mala suerte invadió a la dupla española en general y a Albert Torres en particular. Un ciclista belga se fue al suelo y el menor de la pareja nacional no tuvo tiempo se reacción para esquivarlo. Pasó por encima suya y voló sobre la tarima.

Se enterraban ahí las opciones de medalla de España que buscaba una vuelta para asaltar, como mínimo en ese momento, la tercera plaza que finalmente se la quedó Dinamarca. Plata para Italia y oro para Portugal. Hasta 27 vueltas para final llegó la pareja española en la pomada.